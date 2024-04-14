Потап вирішив «добити» росіян своїми піснями: як пройшов другий концерт репера у Німеччині

Після виступу у німецькому місті Філлінген-Швеннінген репер Потап, схоже, ознайомився з негативними відгуками в пресі і, як людина розумна, зробив з них правильні висновки.

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До свого другого виступу в Білефельді Олексій включив тільки україномовні пісні (або ж опублікував у сторіз виключно їх).

Після висловлювань продюсера Олі Полякової Михайла Ясинського про те, що головним мотивом виступів Олексія у російськомовному клубі став банальний брак фінансів, і що Потап поїхав до Німеччини не задля того, щоб обійматися з росіянами, а просто щоб заробити гроші на нові проєкти, критика в його адресу начебто трохи стихла.

Тим не менше, в репертуарі (у сторіз) переважали україномовні хіти.

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Хоча не обійшлося, звичайно, без пресловутих «Пупиришків».

Втім, було видно, що Олексій старався «завести» публіку саме своїми українськими хітами, а наостанок ще й показав на камеру свого язика.

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А перед польотом в аеропорту Потап вирішив стати ще ближче до народу і показав, що його вечеря нічим не відрізняються від меню більшості українців: якісь сосисочки, кашка, огірочок тощо.

Закінчив «німецьку епопею» Олексій з побажання Україні доброї ночі.

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Втім, питання про те, чи вдасться реперу повернутися в український шоубізнес й знов стати «своїм» для більшості українців, поки що залишається відкритим. Може, дійсно варто подумати про «шлях мема»?

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