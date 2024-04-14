У США переконані, що Україні потрібно відновити свою оборонну промисловість

Аналітики ISW вважають, що розвиток оборонно-промислової бази України з часом дасть змогу підтримувати оборону проти росії, задовольняти довгострокові потреби національної безпеки, а також значно скоротити іноземну військову допомогу.

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«Українські посадовці з початку повномасштабного вторгнення росії висловлювали наміри розширити цю базу всередині країни та за кордоном. А міністр оборони України Рустем Умеров визначив збільшення внутрішнього виробництва озброєнь та військової техніки в країні як пріоритет на період до 2024 року», — йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що короткострокове та середньострокове надання Україні західних засобів протиповітряної оборони стане критично важливим елементом здатності України відстояти свою оборонну промисловість. Це своєю чергою зменшить залежність країни від західної допомоги та особливо допомоги США в довгостроковій перспективі, вважають у Інституті вивчення війни

Президент України Володимир Зеленський нещодавно підкреслив, що Україна не може пом'якшити проблему відсутності достатньої кількості систем ППО, і лише системи протиповітряної оборони, надані Заходом, а саме Patriot, дозволять захистити країну від масованих ударів з боку росії.

Аналітики ISW вважають, що США не потрібно буде надсилати Україні великі пакети допомоги у сфері безпеки до нескінченності, якщо країна зможе достатньо розширити свій оборонний промисловий потенціал. Однак наразі надання Заходом систем ППО і ракет має вирішальне значення для захисту від російських ударів своєї енергетичної інфраструктури та оборонної промисловісті, що розвивається.

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