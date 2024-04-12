В Україні закінчилися ракети до зенітно-ракетних комплексів Patriot та IRIS-T

У Києва більше немає ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot та IRIS-T. Так вважає кореспондент німецької газети Bild Юліан Рьопке, який зазначив, що більшість інших українських запасів ППО також вичерпані або знищені.

ВІДЕО ДНЯ

«Як я вже говорив кілька тижнів тому (і мені майже ніхто не повірив): в Україні закінчилися ракети для пускових установок Patriot та IRIS-T. Крім того, більшість інших запасів протиповітряної оборони (сил) вичерпані або знищені, в той час як у нас є сотні (ракетних) систем і тисячі ракет на складах. Немає слів. Лише гнів», — написав Рьопке на платформі X.

Кореспондент Bild зізнався, що два тижні тому він отримав інформацію від свого джерела про точну кількість ракет, які залишилися в Україні. Він не став розголошувати цю цифру, але сказав, що вона була настільки малою, що зараз повинна бути близькою до нуля.

Він також опублікував карту, що показує ймовірний шлях польоту російських ракет і безпілотників під час атаки, здійсненої в ніч з середи на четвер.

РЕКЛАМА

«До повітряного простору над Києвом тепер для росіян відкрита дорога», — зазначив він.

Представники уряду, включно з главою дипломатії Дмитром Кулебою, вже давно домагаються від західних країн додаткових поставок ракетних пускових установок, насамперед американських комплексів Patriot.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, що Німеччина оголосила про «вичерпання резерву» Patriot.

РЕКЛАМА

220

Читайте нас у Facebook