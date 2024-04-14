Популярна артистка Оля Полякова, яка дуже подобається співачці Kola, вирішила наслідувати прикладу репера Потапа і виступити у Німеччині.



Про це вона вже кілька разів заявляла у соціальній мережі.

ВІДЕО ДНЯ

Але раптом Оля виступила з іншою заявою: виявляється, вона трохи помилилась з датами, і концерт повинен відбутися не післязавтра, а вже завтра!

Співачка навіть назвала себе «Тьотею-Мотею» (певно, теж саме, що і «Маша-забуваша»).

Але, як виявилося, на цьому пригоди артистки не завершились: її потяг прибув до Кракова на годину пізніше, і Оля не встигла на літак до Франкфурта.

РЕКЛАМА

Тобто, схоже, Потапу такі пригоди і не снилися, адже для нього подорож до Німеччини — це просто поїв сосисок у кафе і «погойдався» на борту літака півгодини. А тут такі пристрасті!

Продовжуємо слідкувати, як Оля впорається з неочікуваними завданнями.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що Оля Полякова, як і кожна жінка, вважає себе неперевершеною кулінаркою, умілою господинею і талановитою коханкою — тобто, справжньою українкою, яка все робить на рівні «Топчик». Тому новини з Німеччини повинні бути цікавими.

РЕКЛАМА

363

Читайте нас у Facebook