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Суспільство та люди

Українці за кордоном отримуватимуть документи за новими правилами: що важливо знати

15:01 15 квітня 2024
Оформлення документів

Після початку повномасштабної війни багато українців стали біженцями. З 15 квітня 2024 року закордонні підрозділи ДП «Документ» у Німеччині (Мюнхен, Берлін, Кельн), Польщі (Варшава, Краків, Вроцлав, Ґданськ), Іспанії (Мадрид, Валенсія), Чехії (Прага), Словаччині (Братислава), Італії (Мілан) та Туреччині (Стамбул) запроваджують прийом громадян на оформлення документів за попереднім записом до електронної черги. Отримання послуг у порядку «живої черги» не буде можливим. Про це повідомили у підприємстві.

Там зазначили, що додатково збільшено кількість талонів попереднього запису та посилено засоби верифікації користувачів.

«Закордонні підрозділи працюють над пріоритетними напрямками задля своєчасного та прозорого отримання послуг і надання якісного сервісу громадянам України», — йдеться у повідомленні.

Запис до електронної черги є безкоштовним та здійснюється на офіційному веб-сайті ДП «Документ»: pasport.org.ua/solutions/e-queue.

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Перевірити адресу, графік роботи і перелік послуг можна на офіційному веб-сайті та соціальних мережах:

https://pasport.org.ua

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https://www.facebook.com/passportcenterua

Як писали «ФАКТИ», з 1 квітня закордонний паспорт для українців стане дорожчим.

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