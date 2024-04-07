Чехія знову змінює правила перебування в країні біженців із України: що важливо знати

Українських біженців у Чехії очікують зміни. Зокрема, українці з тимчасовим захистом зможуть отримати в країні дозвіл на довготривале проживання. Відповідну пропозицію до законодавства оприлюднило днями Міністерство внутрішніх справ Чехії, пише ProUkrainu.cz.

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Так, українці зможуть відмовитися від тимчасового захисту й отримати довготривалі документи в Чехії. Такі зміни пропонують внести до закону Lex Ukrajina.

Влада Чехії у новомуLex Ukrajina 7 пропонує розширити можливості легалізації перебування для людей із України. Біженці зможуть добровільно перейти на спеціальний довготривалий тип проживання. Ті, хто не захоче отримувати новий статус або не відповідатиме умовам, зможуть залишитися із тимчасовим захистом.

Українці мають права у рамках довгострокового проживання на:

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• вільний доступ до ринку праці;

• не треба проходити адаптаційно-інтеграційний курс, як іншим іноземцям;

• біометрична картка замість візової наліпки;

• доступне лише комерційне медичне страхування, якщо біженець не працевлаштований (діти залишаються у системі VZP);

• оформляти довготривале проживання повинні будуть всі члени родини (наприклад, не може оформити тільки мама, а дитина залишитися з тимчасовим захистом);

• біженці, що оформили довготривале проживання, зможуть зареєструвати транспортний засіб на себе.

Умови для спеціального типу проживання:

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• необхідно перебувати у Чехії мінімум 2 роки;

• треба мати закордонний паспорт;

• документ про фінансове забезпечення для перебування на території Чехії;

• документ про місце проживання на території Чехії;

• довідка про несудимість;

• обов'язкове відвідування школи в Чехії для дітей.

Продовження тимчасового захисту після 2025 року буде таким самим, як і 2024 року. Першим етапом буде онлайн-реєстрація, а потім та візит до МВС для отримання візової наліпки.

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Як писали «ФАКТИ», раніше Чехія запросила в України дані про фінансовий стан біженців, які перебувають у країні.

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