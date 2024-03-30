З 1 квітня закордонний паспорт для українців стане дорожчим: скільки доведеться платити

Хоч у застосунку «Дія» й відображається закордонний паспорт, виїхати по ньому за кордон не можна — потрібно оформлювати «книжечку», вартість якої з 1 квітня збільшується.

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Як повідомляють у Державній міграційній службі України, це пов'язано зі зміною вартості бланків ДП «Поліграфічний комбінат «Україна».

Отже, з квітня місяця вартість оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон:

до 7 робочих днів та до 3 робочих днів (у разі наявності підстав) зростає з 1496 грн. (992 грн. — вартість адмінпослуги та 504 грн. — вартість бланка) до 1598 грн. (992 грн. — вартість адмінпослуги та 606 грн. — вартість бланка);

до 20 робочих днів — з 856 грн. (352 грн. — вартість адмінпослуги та 504 грн. — вартість бланка) до 958 грн. (352 грн. — вартість адмінпослуги та 606 грн. — вартість бланка).

«Звертаємо увагу, що громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.03.2024, отримають документи за старою ціною. Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.03.2024, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв», — уточнюють у ДМСУ.

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Нагадаємо, що громадянам України, які загубили за кордоном свій паспорт, спершу необхідно гнегайно звернутись до найближчого відділення поліції та скласти відповідну заяву. Правоохоронці мають видати копію протоколу або довідку про тимчасову відсутність закордонного паспорта. З цими документами потрібно звернутися до української дипустанови.

До речі, паспорт для виїзду за кордон необхідно надавати й до ТЦК та СП для оновлення даних військовозобов'язаного.

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Фото з відкритих джерел

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