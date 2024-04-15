Виплати за працевлаштування ВПО змінили: що потрібно знати

Відтепер роботодавці, які найняли внутрішньо переміщену особу, оформляють через портал «Дія» оновлену компенсацію — змінилися розмір та терміни виплати, пояснює адвокат Олександр Головченко, який раніше розповідав, як військовим онлайн отримати посвідчення УБД.

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«Із 1 квітня 2024 року розмір компенсації становить 8000 грн. Це сума офіційної мінімальної заробітної плати. Надалі пропорційно до її зростання збільшуватиметься й сума виплати. До цього розмір компенсації був 7100 грн.

Раніше можна було одержати виплату тільки за перші два місяці працевлаштування ВПО, а щодо найму переселенців з інвалідністю не було додаткових умов"

Тепер нараховується компенсація за перші три місяці найму ВПО та за перші пів року, якщо працевлаштована ВПО має інвалідність.

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«Зайдіть на портал «Дія» в кабінет громадянина за допомогою електронного підпису.

Виберіть період, за який треба отримати компенсацію, та введіть дані про працевлаштовану ВПО. При виборі періоду за другий місяць підтвердьте подальше працевлаштування особи.

Якщо заяву за перший місяць подавали до філії Державного центру зайнятості, зазначте це та введіть дані про працевлаштовану ВПО.

Підтвердьте, що людина й надалі працює.

Портал перевірить, чи є вона в реєстрі ВПО.

Введіть дані розрахункового рахунку для отримання коштів.

Далі Портал сформує заяву.

Підпишіть заяву електронним підписом.

Після цього її буде відправлено до Державного центру зайнятості. Очікуйте зарахування коштів".

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Раніше публікувалася думка адвоката про те, хто має право їздити на авто без страхового полісу.

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