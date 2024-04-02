CNN визначила геолокацію відеозаписів на Рязанському нафтопереробному заводі «Роснефти» — одному з найбільших в росії, що знаходиться на відстані понад 500 км від України. Це був один з декількох ударів України по цьому об'єкту за допомогою безпілотників дальнього радіуса дії, пише edition.cnn.com.

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Ці зухвалі українські удари впливають на нафтогазову промисловість росії, яка, попри західні заборони на імпорт і обмеження цін, залишається найбільшим джерелом доходів для воєнної економіки москви. Атаки стали можливими завдяки використанню вдосконалених безпілотників з більшою дальністю польоту, деякі з яких навіть почали інтегрувати базову форму штучного інтелекту, що допомагає їм орієнтуватися та уникати глушіння, повідомило CNN джерело, близьке до української програми безпілотників.

«Точність в умовах перешкод забезпечується завдяки використанню штучного інтелекту. Кожен літак має бортовий комп'ютер із супутниковими даними та даними про місцевість, — пояснило джерело. - Польоти визначаються заздалегідь, і літаки дотримуються плану польоту, що дозволяє вражати цілі з точністю до метра. У них є така штука, яка називається машинним зором, що є різновидом штучного інтелекту».

«По суті, ви берете модель, поміщаєте її на чіп і навчаєте цю модель визначати географію та ціль, до якої вона прямує, — сказав Ноа Сільвія, аналітик Королівського інституту об'єднаних служб, британського аналітичного центру, що базується в Лондоні. — Коли вона буде остаточно розгорнута, то зможе ідентифікувати, де знаходиться. Безпілотник не потребує жодного зв'язку (із супутниками), він повністю автономний», — додав експерт.

Кріс Лінкольн-Джонс, колишній британський військовий офіцер і експерт з питань війни безпілотників і штучного інтелекту, сказав, що рівень інтелекту все ще дуже низький.

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«Такого рівня автономності безпілотники ще не мали, але ми все ще перебуваємо на ранніх стадіях розвитку потенціалу цієї технології», — сказав він в інтерв'ю CNN.

Використання Україною безпілотників не є чимось новим. Країна значною мірою покладається на них від початку повномасштабного вторгнення росії та вкладає значні ресурси в розвиток технологій та вітчизняного виробництва.

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Спочатку Київ здебільшого використовував готове обладнання — або для спостереження, або геніально пристосоване для скидання невеликих бомб. Але згодом він створив повноцінну індустрію безпілотників, що дало Україні технологічну перевагу у протистоянні зі значно більшою кількістю живої сили та краще підготовленим промисловим апаратом росії, йдеться у статті.

Це також пояснює те, що Україна дедалі точніше атакує нафтопереробні заводи. Кілька експертів, з якими зв'язалася CNN, заявили, що, замість того, щоб завдавати ударів, наприклад, по паливних сховищах, Україна била по перегінних установках, де сира нафта переробляється на пальне або інші похідні продукти.

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Експерти вважають, що ці атаки можуть мати більший вплив на російську економіку, ніж чинні санкції.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українські дрони поцілили в важливі установки на металургійний завод у Липецьку.

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