«Детектор медіа» зафіксував дискредитацію Гринкевичей, Мазепи та «Синєво» в «Єдиному марафоні»

«Детектор медіа» опублікував докладний аналіз ефіру спільного марафону (новин, прямих ввімкнень, гостьових студій) на дотримання стандартів і вагомі професійні помилки ведучих і журналістів за січень-березень 2024 року. Серед найбільших порушників балансу думок під час викладу того чи іншого матеріалу, опинився телеканал «Рада».

ВІДЕО ДНЯ

«У марафоні в першому кварталі року трохи побільшало внутрішньополітичної тематики. Відтак трохи зросла і кількість порушень стандарту балансу думок (у попередньому кварталі було 0,1 порушення на годину в середньому, стало 0,2). Найбільшим порушником стандарту був телеканал «Рада» (по 0,5 порушення стандарту на годину ефіру в середньому). На Першому каналі Суспільного було одне порушення цього стандарту, взагалі не порушували стандарт лише на «1+1», — констатували медіаексперти.

Динаміка змін середньої кількості порушень стандартів протягом року загалом по телемарафону від «Детектор-медіа»

При цьому зазначається, що левова частка порушень стандарту (17 випадків) припадала на різні за формою матеріали (усні повідомлення, прямі ввімкнення з судів і гостьові розмови в студії з радницею ДБР із комунікацій Тетяною Сап’ян), у яких йшлося про найбільш медійно розкручені кримінальні провадження.

РЕКЛАМА

Зокрема, мова про справи львівських підприємців Романа та Ігоря Гринкевичів, керівника інвестиційної компанії «Concorde Capital» Ігоря Мазепи та арешту офісу компанії «Синєво».

«. де все подавалося винятково з позицій версії слідства, позицію підозрюваних не озвучували, слова їм чи їхньому захисту не надавали. На каналі «Рада» таких випадків грубих порушень стандарту було 7, на каналах ICTV та СТБ і на каналі «Ми — Україна» — по 4, ще 2 було на «Інтері», — зафіксовано в моніторингу.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що ДБР приховує зміну кваліфікації у «справі Гринкевичів». Також, шляхом аналізу повідомлень ДБР було встановлено, що статус Міноборони у цій справі ДБР «переписувало» заднім числом.

Раніше «ФАКТИ» писали, що голова ДОТ Жумаділов через непрозорі торги повернув Гринкевичів до закупівель ЗСУ.

РЕКЛАМА

236

Читайте нас у Facebook