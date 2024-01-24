«Справа Мазепи»: бізнесмен вийшов із СІЗО під заставу у 21 мільйон гривень

Після того, як Київський апеляційний суд залишив Ігоря Мазепу під вартою, проте суттєво зменшив розмір застави, власник інвестиційної компанії Concorde Capital вийшов із СІЗО.

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Як повідомляє Forbes, сума застави була зменшена до 21 мільйона гривень.

Бізнесмен був затриманий 18 січня під час перетину українсько-польського кордону. В компанії зазначали, що керівництво їхало у Давос на Всесвітній економічний форум. Печерський суд Києва відправив Ігоря Мазепу під варту до 27 лютого з альтернативою застави у розмірі 349 мільйонів гривень, а обвинувачення просило суд призначити йому заставу у розмірі 700 мільйонів гривень.

Бізнесмена підозрюють в організації злочинного угруповання, яка через схему заволоділа землею, на якій розташована Київська ГЕС.

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Невдовзі після затримання Ігоря Мазепи згорів його будинок на Чернігівщині. Ймовірною причиною називали «недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів».

Фото з Вікіпедії

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