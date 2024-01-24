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«Справа Мазепи»: бізнесмен вийшов із СІЗО під заставу у 21 мільйон гривень

9:26 24 січня 2024
Ігор Мазепа

Після того, як Київський апеляційний суд залишив Ігоря Мазепу під вартою, проте суттєво зменшив розмір застави, власник інвестиційної компанії Concorde Capital вийшов із СІЗО.

Як повідомляє Forbes, сума застави була зменшена до 21 мільйона гривень.

Бізнесмен був затриманий 18 січня під час перетину українсько-польського кордону. В компанії зазначали, що керівництво їхало у Давос на Всесвітній економічний форум. Печерський суд Києва відправив Ігоря Мазепу під варту до 27 лютого з альтернативою застави у розмірі 349 мільйонів гривень, а обвинувачення просило суд призначити йому заставу у розмірі 700 мільйонів гривень.

Бізнесмена підозрюють в організації злочинного угруповання, яка через схему заволоділа землею, на якій розташована Київська ГЕС.

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Невдовзі після затримання Ігоря Мазепи згорів його будинок на Чернігівщині. Ймовірною причиною називали «недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів».

Фото з Вікіпедії

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