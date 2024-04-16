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Шоу-бізнес

Вілл Сміт спричинив фурор, вийшовши на сцену фестивалю Coachella з хітом з фільму «Люди в чорному» (відео)

14:20 16 квітня 2024
Віл Сміт на сцені

Минулими вихідними яскраво стартував фестиваль Coachella у Каліфорнії, де в перший вечір виступила діджейка з України Miss Monique.

На фестивалі зібралися, як і завжди, найвідоміші персони: від Біллі Айліш і подружжя Бібер до Періс Хілтон та Емми Робертс, яка взагалі рідко радує фанів публічними появами. Втім, хто б там тепер не з'явився, переплюнути Вілла Сміта йому буде дуже непросто, пише CNN.

Справа в тому, що актор шокував публіку, вийшовши на сцену музичного фестивалю з хітом 1997 року — саундтреком до фільму «Люди в чорному». Костюм на ньому, до речі, був відповідний.

Актор на сцені

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Виступ Сміта став сюрпризом глядачам від виконавця Джея Балвіна: разом із ним актор зачитав реп серед інопланетних декорацій. Після виступу Вілл дістав «нейралізатор», який за сюжетом фільму стирає пам'ять, — на щастя, цей був лише іграшковим, а то забути таке було б дуже шкода.

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Видання зазначає, що виступ став першим перформансом Вілла на фестивалі за п'ять років — востаннє на сцену Coachella зірка голлівудських фільмів піднімався у 2019 році.

Нагадаємо, що іменитий актор вже 7 років як «таємно» холостякує, про це зізналася його колишня дружина.

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