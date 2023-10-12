Дружина Вілла Сміта зробила шокуюче зізнання про свій шлюб зі знаменитим актором

Продюсер скандального міні-серіалу стримінгової компанії Netflix «Цариця Клеопатра», а також дружина знаменитого актора і співака Вілла Сміта Джада Пінкетт-Сміт зробила несподіване зізнання, яке шокувало багатьох шанувальників цієї популярної пари. Вона заявила журналу People, що сім років тому таємно розлучилася з чоловіком.

52-річна акторка зізналася, що вони намагалися після цього з'ясувати, який вигляд має майбутнє їхнього шлюбу. «Ми все ще з'ясовуємо це. Разом ми виконали справді важку роботу», — сказала Джада.

«І між нами знову виникло глибоке кохання одне до одного. Ми збираємося зрозуміти, який вигляд це матиме для нас», — додала вона.

Вілл і Джада одружилися в Балтіморі напередодні Нового 1997 року. На той момент вона була вагітна їхнім сином Джейденом, якому зараз 25 років. У них також є 22-річна дочка Віллоу.

У 55-річного Сміта є також син Трей від першого шлюбу.

Джада зізналася, що розкол у родині настав 2015 року. Трохи пізніше вони з Віллом таємно розлучилися. Приховали все заради дітей.

«Мої діти, вони маленькі гуру. Вони навчили мене глибокого почуття самоприйняття», — стверджує актриса.

Джада визнає, що в розколі винна вона. У неї почався роман із музикантом Августом Альсіною, якому на той момент було 25 років.

У зраді акторка публічно зізналася чоловікові 2020 року в ефірі свого подкасту Red Table Talk. І хоча Сміт знав про це, він був шокований відвертістю дружини. Однак у цьому ж подкасті Вілл пробачив Джаду. І про те, що вони не живуть разом, подружжя не розповіло.

В інтерв'ю Пінкетт-Сміт також уперше розповіла про те, що вона відчувала під час церемонії вручення премії «Оскар» у 2022 році. Нагадаємо, Вілл Сміт тоді вийшов на сцену і вдарив ведучого Кріса Рока по обличчю.

Рок відпустив жарт про те, що дружина новоспеченого лауреата премії «Оскар» лиса. Річ у тім, що Джада страждає на алопецію.

«Я подумала в той момент: „Це все пародія“. Вілл нізащо не зможе його вдарити. І тільки коли Вілл уже повертався до свого крісла, я зрозуміла, що все це сталося цілком серйозно», — сказала Джада.

Раніше повідомлялося, що Вілл Сміт вважається найбільш високооплачуваним актором — у 2022 році він заробив 35 мільйонів доларів.

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