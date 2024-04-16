«Мобілізувався» до армії окупантів і воював проти ЗСУ: правоохоронці повідомили про підозру ще одному колаборанту

Служба безпеки зібрала доказову базу та повідомила про підозру ще одному колаборанту, який воював проти Сил оборони на сході України.

«Наприкінці лютого цього року українські захисники повністю знищили підрозділ фігуранта та відбили ще 6 атак противника в районі Соледара на Донеччині. Тоді ворожий поплічник був єдиним, хто вцілів з рашистів, а потім дві доби переховувався у водостічній трубі „в компанії“ знищених окупантів», — йдеться у повідомленні СБУ.

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Сили оборони виявили бойовика та взяли його у полон.

За даними слідства, ним виявився мешканець тимчасово окупованого Біловодська на Луганщині. У вересні 2023 року він добровільно «мобілізувався» до лав Південного військового округу країни-агресора.

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Там зрадника призначили старшим навідником мінометного взводу у складі 123-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил росії.

Перебуваючи на цій посаді, фігурант виконував завдання російського командування щодо обстрілів позицій ЗСУ в районі Білогорівки у Луганській області.

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Потім його «перекинули» на Краматорський напрямок, де він штурмував українські укріпрайони поблизу Соледара.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру.

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Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Як повідомляли «ФАКТИ», на початку квітня в окупованому Старобільську Луганської області був ліквідований колаборант Валерій Чайка. Зрадник був радником в так званій адміністрації та брав активну участь у створенні нових окупаційних органів.

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