39.31 / 39.83 42.08 / 42.80
Київ: +18
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

«Мобілізувався» до армії окупантів і воював проти ЗСУ: правоохоронці повідомили про підозру ще одному колаборанту

14:03 16 квітня 2024
військовий

Служба безпеки зібрала доказову базу та повідомила про підозру ще одному колаборанту, який воював проти Сил оборони на сході України.

«Наприкінці лютого цього року українські захисники повністю знищили підрозділ фігуранта та відбили ще 6 атак противника в районі Соледара на Донеччині. Тоді ворожий поплічник був єдиним, хто вцілів з рашистів, а потім дві доби переховувався у водостічній трубі „в компанії“ знищених окупантів», — йдеться у повідомленні СБУ.

Сили оборони виявили бойовика та взяли його у полон.

За даними слідства, ним виявився мешканець тимчасово окупованого Біловодська на Луганщині. У вересні 2023 року він добровільно «мобілізувався» до лав Південного військового округу країни-агресора.

РЕКЛАМА

Там зрадника призначили старшим навідником мінометного взводу у складі 123-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил росії.

Перебуваючи на цій посаді, фігурант виконував завдання російського командування щодо обстрілів позицій ЗСУ в районі Білогорівки у Луганській області.

РЕКЛАМА

Потім його «перекинули» на Краматорський напрямок, де він штурмував українські укріпрайони поблизу Соледара.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру.

РЕКЛАМА

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Як повідомляли «ФАКТИ», на початку квітня в окупованому Старобільську Луганської області був ліквідований колаборант Валерій Чайка. Зрадник був радником в так званій адміністрації та брав активну участь у створенні нових окупаційних органів.

176

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Дівам — важлива інформація, Козерогам — вигідні угоди, а Тельцям — вдалі покупки: що обіцяють зорі та Анжела Перл на 16 квітня

Мобільна група ППО

Легковики не знадобляться: у Раді пояснили, які автомобілі вилучатимуть у громадян на потреби ЗСУ

Ніжна та ароматна паска

Ніжна та духмяна паска: перевірений рецепт, що вдасться кожній господині

Гороскоп Стрільця

Рейтинг щасливчиків за знаком Зодіаку: хто народжений для щастя та успіху

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту