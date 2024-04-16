Ворог завдав удару по Херсонщині КАБами: є постраждалі

Херсонщина постійно перебуває під ворожими обстрілами. Вдень 16 квітня армія рф завдала авіаудару по Бериславу. Попередньо, 15 людей травмовані. Пошкоджені житлові будинки, магазини, аптека, повідомили в прокуратурі.

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«Внаслідок вибуху КАБу попередньо 15 цивільних людей отримали акуботравми. Медики надали допомогу потерпілим на місці.

Крім того, пошкоджень зазнали житлові будинки, магазини, аптека тощо.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф», — йдеться у повідомленні.

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Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Інженерне, Велетенське, Білоусове, Львове, Тягинку, Микільське, Одрадокам'янку, Кізомис, Дніпровське, Янтарне, Білозерку, Веселе, Козацьке та місто Херсон, повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 9 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в об’єкти критичної інфраструктури, поштове відділення, складське приміщення та автомобіль.

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Через російську агресію 2 людини дістали поранення, одна з них — дитина.

Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч на 16 квітня російські окупанти вкотре спрямували декілька груп ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» по Україні. Безпілотники запускали з окупованого Криму, частину з них Сили ППО збили у межах Херсонської області.

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