Кім Кардаш’ян знялася в рекламній кампанії купальників свого бренду

Кім Кардаш'ян, чий образ любить повторювати нинішня дружина її чоловіка Б'янка Цензорі, знялася у рекламній кампанії нової колекції купальників свого бренду Skims Swim.

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43-річна зірка реаліті-шоу позувала фотографу Ніку Найту, по що повідомила в Інстаграм.

На кадрах Кім позує у червоних, чорних купальниках, а також костюмах зі зміїним принтом. Зйомку стилізувала Карін Ройтфельд.

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Вочевидь, Кім любить хизуватися фотографіями в купальниках. Нещодавно вона публікувала знімки з сімейного відпочинку на островах Теркс та Кайкос, де проводила час разом з сестрами.

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Кім і Хлоя Кардаш'ян позували в однакових купальниках зі зміїним принтом. Кім також доповнила образ ковбойським капелюхом, зробивши відсилання до нового альбому співачки Бейонсе Cowboy Carter.

Вона підписала пост рядком з пісні Бейонсе Texas Hold' Em: «Це не Техас».

А перша колекція купальників артистки-моделі Skims Swim вийшла в 2022 році.

Нагадаємо, останнім часом сестри Кардаш'ян стали екстремально стрункими. І хоча пластичні операції дівчата заперечують, експерти вважають, що без пластики не обійшлося.

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