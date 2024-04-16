Бояться мігрантів: фіни пішли на радикальний крок

Морські прикордонні переходи між Фінляндією та росією у Фінській затоці закриті до подальшого повідомлення. Влада Гельсінкі стверджує, що побоюється можливої гібридної операції, пов'язаної з контрольованим напливом мігрантів з Близького Сходу. Зараз триває сезон танення льодів, тому фіни побоюються, що маршрут нелегальної контрабанди буде пролягати через водні шляхи, пише wydarzenia.interia.pl.

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Три переходи у Балтійській частині Фінської затоки — в портах Хаапасаарі, Сантіо і Нуйямаа — закриті для прогулянкових суден, а вантажні перевезення будуть дозволені лише в разі необхідності. Уряд у Гельсінкі не хоче, щоб Фінська затока стала «новим Середземним морем, через яке мігранти потрапляють до Європейського союзу».

Командування прикордонної та берегової охорони, з іншого боку, додає, що будь-які нещасні випадки за участю людей обтяжать служби екстреної допомоги.

«Якщо інструментальне використання міграції пошириться від сухопутного кордону до морських шляхів, це стане загрозою національній безпеці та громадському порядку Фінляндії», — зазначають у командуванні.

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Рішення про закриття водних переходів діє «до подальшого повідомлення».

«У нас не було жодних ознак того, що ситуація на східному кордоні змінилася. З приходом весни можливості для впливу збільшуються. На російському боці кордону з Фінляндією знаходяться сотні, якщо не тисячі людей, яких можна використовувати у своїх цілях», — заявила міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен.

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Всі наземні пункти перетину кордону, які почали закривати наприкінці минулого року, також залишаться закритими.

За даними прикордонних служб, з початку цього року десятки шукачів притулку нелегально потрапили на бік Фінляндії через сухопутний кордон. Відколи восени почався масовий приплив мігрантів з-за східного кордону, до Фінляндії прибуло близько 1 300 осіб. Це переважно молоді чоловіки у віці 20−30 років, а також жінки й діти, переважно з країн Близького Сходу та Африки.

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Нагадаємо, минулого року Фінляндія змушена була направити армію на допомогу своїм прикордонникам через надто великий наплив мігрантів з росії.

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