Потрібно тримати кордон із рф закритим: президент Фінляндії пояснив рішення країни

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що рішення закрити кордони, ухвалене урядом восени, запобігли ескалації ситуації з керованою міграцією. На його думку, росія веде подвійну гру, пише YLE.

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«Перше — це те, що росія, путін, використовує людей як інструмент, знаряддя у війні, що безжалісно, цинічно і докорінно неправильно. Уже задіяно багато людей з Іраку, Ємену, Ефіопії та Сирії — приблизно 1300−1500 осіб. Другий бік питання — боязнь росії, що мобілізація призведе до того, що російські чоловіки будуть тікати з країни через Фінляндію. Вважаю правильним рішення тримати кордон закритим. Думаю, уряду вдасться затвердити в парламенті новий закон про прикордонну процедуру. Це дуже важливий інструмент, зокрема і для відкриття кордону».

Фінляндія стала восьмою країною, яка уклала двосторонню угоду з Україною у сфері безпеки. Фінляндія також оголосила про надання Україні нового пакета допомоги у 188 млн євро. За словами Стубба, у рамках договору Фінляндія готується до великої співпраці.

«У довгостроковій перспективі це політичний договір, договір про безпеку і фінансування, підтримку економіки, а також реконструкцію країни. Ми зараз прокладаємо Україні шлях до ЄС і НАТО» — зазначив президент.

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Двосторонню угоду укладено на десять років. Згідно з угодою, Фінляндія зобов'язується постачати Україні зброю весь цей час. Однак президент зазначив, що Фінляндія, як і раніше, виходить із власної ситуації з обороною під час надання допомоги Україні.

«Я сказав Зеленському, що ми не хочемо зв'язувати себе жодними цифрами на цьому етапі, а ухвалюємо рішення, виходячи з потреб, — зазначив він. - Фінляндія отримала список, що потрібно, і ми аналізуємо, що з цього можемо надати. Треба пам'ятати, що в нас у пріоритеті власна оборона. Звісно, ми робимо це і в особистих інтересах: підтримка, яку ми надаємо Україні, працює і на нас».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що фіни збільшили виробництво боєприпасів для забезпечення довгострокової підтримки України.

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