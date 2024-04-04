«Забули про все на світі»: Наталія Могилевська про те, чому не відбувся дует з Сергієм Танчинцем

Популярна співачка Наталія Могилевська, яка розсекретила коханого, зізналась, що давно вже мріє про дует з кимось з українських артистів. Вона назвала тих, хто міг би стати її партнером. Серед «кандидатів» багато молодих виконавців. На своїй сторінці у соціальній мережі Наталя виклала відео, де розказала, чому так і не стався її дует з лідером групи «Без обмежень» Сергієм Танчинцем.

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«23 лютого 22 року ми стояли у студії з Сергієм Танчинцем і записували неймовірно красивий дует, — розказала Наталя. - До речі, треба його закінчити. І в ніч почалось повномасштабне вторгнення і ми забули про все на світі».

«Іноді корисно дати інтерв’ю, — підписала відео Наталя. — Можна згадати про незакінчені справи».

Артистка наголосила, що зараз відкрита до всіх пропозицій з приводу музикального співробітництва.

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«Я зараз відкрита до колаборацій, — зауважила Наталя. — Я би заспівала з YAKTAK і KOLA. Зі всіма молодими, вони мені всі подобаються. І доспівала би той дует з Танчинцем. І з Дзідзьо, а взагалі б з двома».

Шанувальники артистки відразу відгукнулись на її мрію і почали пропонувати свої варіанти дуетів.

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«Вау, будемо чекати на нові пісні», — зраділи шанувальники.

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«З Артемом Пивоваровим класний був би дует», — написали у коментарях.

Нагадаємо, Сергій Танчинець вразив інформацією про своє розлучення.

«ФАКТИ» писали, що Настя Каменських знову разом з Потапом.

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