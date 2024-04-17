У Чернігові стрімко зростає кількість жертв ракетного удару (відео)

У Чернігові, який ранком зазнав трьох ракетних ударів, кількість жертв збільшилася до восьми.

Про це повідомляє в.о. міського голові Олександр Ломако. За його інформацією, станом на 10:40 відомо й про 18 постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває.

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Один із вибухів прогримів поряд з цивільним об'єктом — лікарнею. На щастя, там обійшлося без постраждалих.

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А за даними МОЗ, постраждали 17 містян, шестеро з яких госпіталізовані.

«Пошкоджена будівля медзакладу, в лікарні — без постраждалих. На місці працюють бригади екстреної швидкої допомоги», — додали у міністерстві.

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Нагадаємо, що днями у Сіверську, що на Донеччині, жертвами ворожих обстрілів стали четверо містян.

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Фото — скріншот

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