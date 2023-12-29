«Цементний картель»: ірландський бізнесмен про «віджим» власної справи компанією СRH, яка збирається стати монополістом в Україні

Агресивна комерційна політика, зухвале захоплення ринків по всьому світові та навіть «віджим» бізнесу — усе це про спосіб роботи цементного гіганта — компанії CRH. Так, уже протягом десятків років вона тисне на невеликих місцевих виробників Ірландії, Швейцарії, Німеччині та США. Саме компанія CRH, у разі погодження угоди АМКУ, може придбати й в Україні частину активів виробника Buzzi та фактично стати монополістом. На жаль, захопивши таким чином частину будівельного ринку, він матиме можливість як диктувати власні правила, так і встановлювати свої ціни на продукцію, яка, до слова, дуже необхідна для здійснення післявоєнної відбудови нашої країни. У новому розслідуванні журналісти «СтопКору» розповіли реальний кейс втрати колишнім ірландським бізнесменом сімейної справи й навіть даху над головою через дії, як він називає, «цементної мафії», зʼясували, чи може ситуація повторитися й з громадянами України, а також дізналися, яким чином CRH збирається «нажитись» на війні та відбудові нашої країни.

Як ірландський бізнесмен постраждав від CRH

Свого часу успішний в Ірландії бізнесмен Шеймус Мей втратив сімейну справу і навіть дах над головою, адже, за його словами, під тиском СRH був змушений закрити свій бетонний бізнес.

Уже протягом 27 років він шукає справедливості у судах, борючись із цементними картелями.

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Засновник International Small Business Alliance Шеймус Мей пояснює: відома у світі ірландська цементна компанія CRH у себе на батьківщині була фактично монополістом, тож ставила власні завищені ціни на будівельні матеріали.

«Вони почали ставити наднормальні ціни на цемент. У той час, як на вторинному ринку, скажімо, на ринку готової бетонної суміші, вони знизили ціни, й вони в основному вплинули на зниження маржі. І це призвело до знищення непідконтрольного їм бізнесу. Тож за багато років бізнесмени один за одним пішли з ринку», — розповів ірландець.

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Варто зауважити, що ще десять років тому ірландське видання Village писало: історія CRH ще з 1930-х років була затьмарена змовами, скандалами та корупцією. Крім того, компанію неодноразово звинувачували у причетності до злочинного підняття цін і розподілу ринку, що, схоже, відбувається й сьогодні.

Як розповів журналістам Шеймус Мей, CRH, ймовірно, взяла під контроль іще банки, через що його бізнес «відрізали» від фінансування та навіть відібрали будинок. Крім того, він зауважив, що компанія має своїх людей чи не в усіх впливових сферах його країни.

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«Держава через поліцію, через антимонопольний орган, через офіс правоохоронних служб, через усі ці різні організації захищала CRH, і це продовжується. Це тривало з 60-х років, і тоді вони витягли стільки грошей з ірландської економіки, що у 1978 році вони переїхали в Америку і почали використовувати гроші, отримані від ірландських споживачів, щоб купувати потужності у Сполучених Штатах», — поділився ірландець.

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До слова, наразі ірландський виробник будівельних матеріалів загалом має потужності майже у тридцяти країнах світу — серед них і Україна.

Однак компанія планує викупити ще й активи свого конкурента на українському ринку — Dickerhoff (Buzzi). У разі, якщо АМКУ погодить цю угоду, ірландці отримають найбільшу частку вітчизняного цементного ринку та зможуть диктувати власні умови й завищувати ціни на будматеріали. Зауважимо, що такий перерозподіл ринку відбувається на тлі тотальної відбудови й відновлення знищеного російськими обстрілами майна українців.

Крім того, як каже голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування Олена Шуляк, згідно з дослідженнями, цемент узагалі може стати в одну категорію, до прикладу, зі склом або профілем ПВХ, як матеріал, який буде в дефіциті. Таким чином, можна зробити висновок, що ірландський виробник CRH збирається нажитися на горі українців, чиї домівки постраждали від російських атак і потребують серйозного відновлення. Примітно, що підняття цін стане непосильним для громадян нашої країни.

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