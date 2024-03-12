«Довготривалість прийняття рішень»: керівник інвесткомпанії Медвідь про проблеми в роботі АМКУ

Світовий гігант із виготовлення цементу збирається купити в Україні заводи свого конкурента Dickerhoff (Buzzi), що загрожує можливості ірландським виробникам «нажитися» на війні та відбудові в Україні. Керівник інвестиційної компанії William Invest Expert Віктор Медвідь заявляє, що вирішити відповідне питання може Антимонопольний комітет України, головною проблемою якого є довготривалість винесення рішень.

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Про це пише видання «Укррудпром», зазначаючи: внаслідок угоди на ринку частка CRH, відомої скандальними зниженнями малих бізнесів по усьому світові, становитиме 46%, що загрожує утворенню монополії.

Експерти кажуть, що в такому випадку компанія самостійно розв’язуватиме питання встановлення цін на продукцію, тож зможе лише наживатися на горі українців. Примітно: за час повномасштабної війни з рф 60% із них і так відчули погіршення економічного становища.

Попри те, що АМКУ не встановлював заборони на відповідну угоду, 16 січня на офіційному сайті відомства з’явилася інформація стосовно початку розслідування щодо узгодженої дії між компаніями DYCKERHOFF та CRH.

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В Антимонопольному комітеті розповіли про розгляд справи стосовно угоди між компаніями, наголосивши, що у разі купівлі ірландцями ще двох заводів у нашій країні, вони матимуть найбільшу частку на ринку виробництва та розподілу цементу, тож фактично зможуть стати монополістом.

Примітно, що у АМКУ говорити про наслідки захоплення ринку ірландським виробником — не стали. Однак керівник інвестиційної компанії William Invest Expert у коментарі журналістам відмітив повільну реакцію Комітету на подібні випадки.

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«Антимонопольний комітет у нас працює і реагує доволі кволо, тобто із суттєвим запізненням на 3,5,7 років. Уже може юридичних осіб таких не існувати, а він тільки вирішує, що були відповідні порушення. Головна проблема АМКУ — довготривалість прийняття рішень», — зазначив він.

За словами керівника інвестиційної компанії William Invest Expert, на будівельному ринку прослідковуються збільшення попиту на цемент та підприємства з ознаками монополізації, а це, у свою чергу, впливатиме на підвищення вартості як будівництва, так і відновлення зруйнованого під час війни. На його думку, у майбутньому існує проблема захоплення ринку, запобігання чого є прямою функцією саме АМКУ.

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Як раніше поясняв журналістам нардеп Сергій Нагорняк, підняття цін на цемент, бетон, будівельні матеріали і, відповідно, — житло — це для українського суспільства головний негативний наслідок монополізації. Так, здорожчає і відбудова зруйнованих чи пошкоджених окупантами домівок громадян, коли про зростання заробітних плат громадян наразі не йдеться. Саме тому, на думку Нагорняка, Україна потребує формування конкурентного ринку.

Як писали ФАКТИ, ПРАТ «Кривий Ріг Цемент» є одним з найбільших виробників цементу в Україні. Підприємство знаходиться на фінальній стадії переговорів з Дацьким державним фондом на отримання пільгового кредитування у рамках міжнародної програми відбудови, а також заявився на отримання грантової допомоги від USAID.

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