Заморозки повертаються: вітри з Балтики принесуть в Україну похолодання та дощі

Схоже, що період аномально теплої для квітня погоди невдовзі зміниться похолоданням. На тижні 15−21 квітня синоптики прогнозують нестійкі погодні умови, буде більш волого, ніж у першій половині місяця.

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«Циклонічна діяльність та активізація атмосферних фронтів на тлі зниженого тиску призведе до випадання дощів, особливо у західних та північних областях. Температура повітря розподілиться по країні вкрай нерівномірно», — попереджає метеоролог Ігор Кібальчич.

Так, на південному сході буде як і раніше тепло, а на заході та північному заході помітно відчуватиметься вплив холодного повітря з боку Балтійського моря та Скандинавського півострова. У другій половині тижня там не виключені заморозки як на поверхні ґрунту, так і місцями у повітрі.

У понеділок, 15 квітня, вночі на півночі Лівобережжя та у західних областях, вдень у більшості регіонів України очікуються дощі, місцями з грозами. Увечері місцями у західній частині опади. Вітер переважно західної чверті, 5 — 10 м/с, удень у північних та східних областях окремі пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря в північних та західних областях вночі +5…+10 °С, удень +13…+18 °С, на Буковині та Закарпатті +18…+23. У південних, центральних та східних областях вночі +10…+15 °С, удень +19…+24 °С, Одеській та Миколаївській областях +24…+29 °С.

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У вівторок, 16 квітня, очікується нестійка погода. Пройдуть короткочасні дощі у більшості областей, крім південної та центральної частини України. Подекуди можливі грози. Вітер на Лівобережжі південно-західний, у західних областях західної чверті, 7−12 м/с, місцями пориви, 15−20 м/с. Температура повітря в північних та західних областях вночі +6…+11°С, удень +12…+17°С. У південних, центральних та східних областях вночі +11…+16°С, удень +23…+28°С.

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У середу, 17 квітня, у більшості областей, окрім південно-східної частини, пройдуть дощі, місцями інтенсивні. Не виключені локальні грози. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, у Приазов'ї та на Донбасі вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі у західних та північних областях +2…+7 °С, на південному сході +10…+15 °С. Вдень повітря прогріється до +9…+14 °С, на південному сході +18…+25 °С.

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У четвер, 18 квітня, нестійка з дощами погода очікується у більшості областей нашої країни. Подекуди можливі окремі грози. Вітер південно-західний із переходом на північний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в західних та північних областях вночі становитиме +2…+7°С, удень +7…+12°С. У східних та південних областях вночі +9…+14 °С, удень +17…+22 °С.

У п'ятницю, 19 квітня, у центральних, північних областях, вдень також на Закарпатті очікуються невеликі дощі, на решті території України без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі у західних областях +1…+6 °С, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-4 °С; на решті території країни +5…+10 °С. Вдень в Україні повітря прогріється до +11…+16°С.

У суботу, 20 квітня, у західних регіонах очікуються значні дощі, у Карпатах із мокрим снігом. Вдень невеликі дощі також можливі у Приазов'ї та на сході. Вітер східний/південно-східний, 7 — 12 м/с, удень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, у північних областях на поверхні ґрунту та місцями повітрі заморозки 0…-3 °С; вдень +13…+18 °С, на крайньому заході +8…+13 °С.

У неділю, 21 квітня, нестійка, вітряна та дощова погода очікується на всій території України. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, вдень +13…+22 °С, на заході +8…+13 °С.

Раніше народний синоптик Володимир Деркач стверджував, що на початку другої декади квітня погода зіпсується на кілька днів, пройдуть дощі, а третя декада продовжить перехід до більш високих температур. Хоча на початку десятиденки опади знову зіпсують загальну картину.

Фото Pixabay

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