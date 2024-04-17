Де на городі посадити кавун, щоб він виріс великим та солодким

Страви з кавунів є дуже популярними в Україні. Всупереч поширеній думці, що кавуни добре ростуть тільки на півдні, виростити хороший урожай цієї рослини можна в будь-якій точці України. Одна з головних умов — це знайти для грядки з культурою правильне місце, пише OBOZ.UA.

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Досвідчені городники дали поради, як обрати таке місце.

Ґрунт

Найкраще кавуни ростуть на легких та пухких ґрунтах — піщаних та супіщаних. Тому обирайте для грядки саме таку ділянку або перекопайте вибране місце з чистим річковим піском. Обрана під кавуни частина городу має бути добре освітлена сонцем. Виділіть для них клаптик землі, на який впродовж дня не падає тінь. Також не забудьте перед посадкою кавунів внести в землю комплексні добрива. Вони повинні містити три ключових елементи — азот, фосфор та калій. Без них виростити великі та соковиті кавуни не вийде.

Полив

Щоби отримати налиті соком плоди, важливо подбати про правильний полив кавунів. Води їм треба багато. Особливо на ранніх етапах розвитку. Поливайте грядку вранці або ввечері, щоби через краплі води сонце не обпекло листя. Також приділяйте особливу увагу зволоженню ґрунту під час посухи. Брак рідини сильно впливає на врожай кавунів. Після того, як кавун зацвіте і зав’яжеться, дещо скоротіть кількість води, якщо ви не хочете отримати водянистий і несолодкий врожай. А за тиждень до того, як зрізати плоди, припиніть полив взагалі.

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Догляд

Земля на грядці з кавунами потребує регулярного розпушування. Також рослину, особливо молоду, можуть легко забити бур’яни, тому їх потрібно регулярно видаляти. І не забудьте про мульчу, яка допоможе втримати більше вологи у ґрунті і забезпечить більш комфортний температурний режим корінню рослини.

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