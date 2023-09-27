Незвично та апетитно: мариновані кавуни в банках на зиму
Маринований кавун готується дуже просто та порадує вас взимку. Щоб насолоджуватися соковитою червоною м'якоттю будь-якої пори року, обов’язково спробуйте цей рецепт. Закуска сподобається дорослим і дітям. Прикрасить святковий стіл або прості посиденьки з друзями, ділиться кулінарка Світлана Юрченко.
Маринований кавун
Інгредієнти:
кавун — скільки влізе у 3-літрову банку
1 ч. л. лимонної кислоти
2 зубчики часнику
5 шт. горошин духмяного перцю
30 шт. горошин чорного перцю
5 шт. гвоздики
МАРИНАД на 1 л води:
1 л води
3 ст. л. цукру
1 ст. л. солі
Приготування
Кавун добре миємо під проточною водою содою або щіткою, нарізаємо скибочками товщиною 2 см. Скибочки мають бути не ширшими за шийку банки. За бажанням видаляємо всі видимі кісточки. На дно банок кладемо по 2 зубчики часнику, перець чорний та духмяний горошком, гвоздику. Відразу банки заповнюємо нарізаними шматочками, укладаємо не дуже щільно, щоб не зламати м'якоть. Заливаємо окропом на 20 хвилин і прикриваємо кришками.
Потім воду з банок акуратно зливаємо через мірну кружку в каструлю. У воду всипаємо сіль, цукор та кип’ятимо 2 хвилини.
Безпосередньо в банку додаємо по 1 ч. л. лимонної кислоти та заливаємо маринадом. Банки герметично закатуємо кришками, перевертаємо та укутуємо ковдрою до охолодження.
Раніше «ФАКТИ» давали ще один рецепт маринованих кавунів на зиму.
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