Незвично та апетитно: мариновані кавуни в банках на зиму

Маринований кавун готується дуже просто та порадує вас взимку. Щоб насолоджуватися соковитою червоною м'якоттю будь-якої пори року, обов’язково спробуйте цей рецепт. Закуска сподобається дорослим і дітям. Прикрасить святковий стіл або прості посиденьки з друзями, ділиться кулінарка Світлана Юрченко.

Маринований кавун

Інгредієнти:

кавун — скільки влізе у 3-літрову банку

1 ч. л. лимонної кислоти

2 зубчики часнику

5 шт. горошин духмяного перцю

30 шт. горошин чорного перцю

5 шт. гвоздики

МАРИНАД на 1 л води:

1 л води



3 ст. л. цукру



1 ст. л. солі

Приготування

Кавун добре миємо під проточною водою содою або щіткою, нарізаємо скибочками товщиною 2 см. Скибочки мають бути не ширшими за шийку банки. За бажанням видаляємо всі видимі кісточки. На дно банок кладемо по 2 зубчики часнику, перець чорний та духмяний горошком, гвоздику. Відразу банки заповнюємо нарізаними шматочками, укладаємо не дуже щільно, щоб не зламати м'якоть. Заливаємо окропом на 20 хвилин і прикриваємо кришками.

Потім воду з банок акуратно зливаємо через мірну кружку в каструлю. У воду всипаємо сіль, цукор та кип’ятимо 2 хвилини.

Безпосередньо в банку додаємо по 1 ч. л. лимонної кислоти та заливаємо маринадом. Банки герметично закатуємо кришками, перевертаємо та укутуємо ковдрою до охолодження.