При пересадці залишають грудку землі: як виростити помідори на балконі

Чудовою альтернативою теплиці за відсутності дачної ділянки може бути лоджія у квартирі. Щоб організувати город на балконі та отримати хороший врожай помідорів, найкраще підходять засклені балкони чи лоджії. Відсутність скління не є перешкодою, щоб виростити томати, але в цьому випадку висадку розсади у відкритий ґрунт доведеться перенести на пізніший термін, пише Vseroste.

ВІДЕО ДНЯ

На лоджії варто вирощувати низькорослі сорти, коктейльні томати та черрі.

Розсаду зручно вирощувати у пластикових склянках чи спеціальних контейнерах.

Їх заповнюють ґрунтом і садять насіння на глибину приблизно 1 сантиметр. Попередньо посадковий матеріал можна на 25−30 хвилин замочити в розчині перманганату калію, щоб додатково продезінфікувати та відбракувати неякісне насіння. Потім насіння промивають, обробляють стимулятором росту та садять у ґрунт. До появи сходів розсаду поміщають під плівку у тепле місце (оптимальна температура близько 20 градусів).

Після появи другого справжнього листка кущики розсади томатів пікірують. На постійне місце пересаджують розсаду після формування першого суцвіття. Полив регулюють по мірі висихання ґрунту, щоб запобігти як дефіциту, так і надлишку вологи.

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Посів насіння томатів починається навесні, коли на вулиці ще холодно, тому перші 2 місяці розсаду зазвичай вирощують у приміщенні. У постійні ящики чи горщики кущі помідорів пересаджують у віці 60−65 днів. При пересадці залишають грудку землі, щоб не травмувати кореневу систему.

Для одного куща помідорів черрі потрібна ємність об'єму 2−3 літрів, для інших сортів — не менше 5−7 літрів. Ємності для вирощування томатів обов'язково повинні мати на дні отвори, через які виходить зайва волога. На дно необхідно укласти шар дренажу (наприклад, дрібного каміння або керамзиту).

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На утеплених та засклених лоджіях висаджувати томати можна вже на початку березня, а на відкритих — лише у квітні.

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Догляд за балконними помідорами полягає в регулярному поливанні та внесенні підживлення. Томати для гарного росту та рясного плодоношення вимагають великої кількості сонячного світла. Від прямих променів їх варто прикривати тільки в дуже спекотну погоду. Помідори поливають теплою (близько 25 градусів) водою у міру підсихання ґрунту. Якщо сухий ґрунт став твердим, його слід розпушити.

Для підживлення томатів бажано використовувати комплексні мінеральні добрива. Перший раз томати потрібно підгодувати приблизно через тиждень після пересадки на балкон. Далі їх підгодовують з інтервалом 1,5−2 тижні, якщо виробником добрива не вказано іншу частоту обробки. Добрива можна вносити з водою для поливу або позакореневим способом (шляхом обприскування листя томатів).

Раніше «ФАКТИ» писали, як виростити часникову зелень у квартирі.

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