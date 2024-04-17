Підсанкційні російськи власники отримали шанс повернути контроль над заарештованими об’єктами нерухомості по всій Україні

Коли почалися арешти майна російських власників і українців-зрадників, ще не було напрацьовано практики збереження таких об’єктів. У 2018 році піонером у цій доволі складній справі стало ТОВ ЖК «Воздвиженка». Йому, як то кажуть, з «нуля» вдалося розробити і впровадити ефективну систему управління цією нерухомістю (мова йде про 195 об’єктів по всій Україні. — Авт.). Сотні об’єктів нерухомості, які стали речовими доказами у кримінальних справах, потребують догляду. Адже без нього ці будівлі доволі швидко будуть руйнуватися, а також розкрадатися мародерами.

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В цих будівлях було проведено ремонти, підключено комунікації та організовано охорону. До того ж «Воздвиженка» через суди поміняла керівників заарештованого майна без дозволу підсанкційних власників (це дуже важливо!).

Представники ЖКВ наголошують, що зараз АРМА звернулась до Верховної Ради, щоб депутати прийняли окремі зміни до закону в частині управління корпоративними правами без необхідності погодження рішень із власниками в росії. Але такі дії Агентства свідчать або про нерозуміння своєї компетенції, або про її свідоме ігнорування, оскільки вже зараз не треба чекати жодних нових законів для контроля над арештованими російськими активами.

У результаті ефективних дій управителя орендарі (в тому числі, великі зарубіжні компанії) стали знімати в заарештованих бідівлях приміщення для своєї комерційної діяльності. З орендної плати, яку вони вносять, «Воздвиженка» перераховує податки в держбюджет (зараз це біля 5 мільйонів гривень щомісяця). Загалом від 2018 року ЖКВ сплатила до бюджетів всіх рівнів 177 мільйонів гривень податків.

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Державна структура Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) уклало з ЖК «Воздвиженка» 7 договорів на право управління об’єктами нерухомості, і щороку їх продовжувало. Перевірки (їх було вже приблизно 400), які АРМА проводило в попередні роки, встановлювали, що «Воздвиженка» ефективно управляє довіреним їй майном.

Але на початку нинішнього року ставлення АРМА до цього ЖК різко змінилося. Може статися так, що договори (вони дійсні до 12 червня 2024 року) на управління об’єктами нерухомості Агентство цього разу не продовжить, посилаючись нібито на неефективне управління. На прессконференції, яку провели представники ЖКВ в агентстві Інтерфакс-Україна, вони привели докази упередженого підходу АРМА.

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«Дії АРМА примушують нас думати, що останнього часу виникла якась упередженість до „ЖК Воздвиженка“, а інформація від орендарів наводить на думки, що АРМА діє на чиєсь замовлення. Все вказує на те, що шукають будь-який привід, щоб позбутись ЖК „Воздвиженка“, як управителя», — заявив представник власника ЖКВ Геннадій Піонтковський.

Представник єдиного учасника ТОВ «ЖК «Воздвиженка», яке здійснює управління активами у тому числі підсанкціних осіб зі зв’язками з рф, акцентував увагу на головному ризику, якщо дії АРМА призведуть до розірвання договорів на управління: «Законно забезпечити безперервність управління, як заявляють у АРМА, не вдасться. Заявляємо про це відповідально та володіючи всім обсягом інформації. ТОВ «ЖК «Воздвиженка» — один з основних учасників побудови інституту управління заарештованим майном, працівники компанії знайомі з усіма «підводними каміннями». Проведення нового конкурсу, переоцінка майна, отримання всіх необхідних дозволів триватиме від 8 місяців до року. З моменту закінчення договору на управління з ТОВ «Воздвиженка» колишні власники — колаборанти та зрадники Батьківщини — зможуть отримати фактичний доступ до своїх активів. В березні 2024 року прокуратура звертала увагу АРМА на цю проблему».

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ТОВ «ЖК «Воздвиженка» звертається до Президента, Уряду та СНБО з проханням звернути увагу на ситуацію, що склалася, та не допустити саботажу головної мети арешту та управління — забезпечення збереження речових доказів, невідворотність настання негативних наслідків вчинення кримінальних правопорушень, насамперед для злочинців, які переховуються на території держави агресора.

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