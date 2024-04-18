ЗСУ відбили кілька спроб наступу ворога біля Сіверська: яка ситуація на фронті

За минулу добу російські війська просунулися вздовж залізничної лінії на північний захід і захід від Авдіївки. ЗСУ відбили кілька спроб наступу росіян біля Сіверська, знищивши їхню техніку.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Напрямок № 1 — Луганська область. Позиційні бої тривали:

- на південний захід від Сватового поблизу Новосергіївки;

- на північний захід від Кремінної поблизу Невського;

- на захід від Кремінної поблизу Тернів і Торського;

- на південний захід від Кремінної поблизу Діброви, Григорівки та Серебрянського лісництва.

РЕКЛАМА

Напрямок № 2 — Донецька область. Бойові дії тривали:

РЕКЛАМА

- на схід Сіверська поблизу Верхньокам'янського;

- на південний схід від Сіверська поблизу Виїмок;

- південніше Сіверська поблизу Роздолівки.

За спостереженнями ISW, російські війська посилили темп та масштаби механізованих наступів по всій Донецькій області у березні та квітні 2024 року, але ще не зробили цього на північний схід від Бахмута у Сіверському напрямку.

РЕКЛАМА

Український військовий оглядач Юрій Бутусов заявив 17 квітня, що українські сили нещодавно знищили чотири російські танки Т-80 і шість бойових машин піхоти MT-LB (БМП) під час спроб росії прорвати українську оборону на схід від Сіверська поблизу Верхньокам'янського та Золотарівки.

Також повідомляється, що російські війська просунулися на північний схід від Часового Яру та продовжили наступальні операції у цьому районі 17 квітня.

Бойові дії тривали:

- на північний схід від Часового Яру біля Богданівки;

- біля Часового Яру та мікрорайону Новий;

- на схід від Часового Яру біля Іванівського;

- на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки.

Представник українського угруповання військ «Хортиця» підполковник Назар Волошин заявив, що російські війська атакують невеликими штурмовими групами в районі Часового Яру та використовують всюдиходи для швидкого перекидання та розвантаження піхоти в районах бойових дій.

Крім того, відеозапис з геолокацією, опублікований 17 квітня, показує, що російські війська нещодавно просунулися вздовж залізничної лінії на південний схід від Очеретиного (на північний захід від Авдіївки).

Інший відеозапис з геолокацією, опублікований 14 квітня, показує, що російські війська нещодавно просунулися в межах західної частини Орлівки (на захід від Авдіївки).

Бойові дії тривали:

- на північний захід від Авдіївки в районі Очеретиного, Новобахмутівки, Новокалинового та Бердичів;

- на захід від Авдіївки в районі Семенівки та Уманського;

на південний захід від Авдіївки в районі Нетайлового та Первомайського.

Південні області України. Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 17 квітня, але підтверджених змін на фронті не було.

Позиційні бої тривали:

- поблизу Роботиного,

- на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного;

- поблизу Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного).

17 квітня на лівому березі Херсонської області тривали позиційні бої, у тому числі в районі Кринків, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Своєю чергою, в Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що за вчорашній день ворог втратив:

Нагадаємо, вчора ЗСУ завдали удару по летовищу в окупованому Джанкої. В результаті мінус чотири гелікоптери та кілька десятків окупантів.

Як повідомляли «ФАКТИ», вчора російські ракети вдарили по центру Чернігова: 18 людей загинули, близько 80 отримали поранення. Сьогодні у Чернігові день жалоби.

56

Читайте нас у Facebook