Мінус чотири гелікоптери та кілька десятків окупантів: ЗМІ — про наслідки удару по летовищу в Джанкої

Під час удару по авіабазі в Джанкої, яку використовують загарбники у тимчасово окупованому Криму, могло загинути до 30 військовослужбовців противника.

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Як пише моніторинговий канал «Кримський вітер», ще близько 80 військових зс рф були поранені. Через відсутність достатньої кількості місць у шпиталі Джанкоя поранених перевозять гелікоптерами до Севастополя.

Тим часом росресурси пишуть, що на авіабазі повністю втрачено 3 гвинтокрили, ще один, можливо, підлягає відновленню. Йдеться про два Ка-52 та два Мі-28. Крім того, відомо про влучення по пусковій установці ППО С-300, яка також «втрачена». Таку інформацію дає «Кремлевская табакерка» — важко сказати, чи відповідає вона дійсності, чи ні.

А ось що можна підтвердити, так це знищення транспортного гелікоптера Мі-8 у російській Самарі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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«17 квітня 2024 року на аеродромі „Кряж“ у місті Самара знищено транспортний гвинтокрил Мі-8. Агресор використав зазначений гелікоптер у війні проти України для перевезення зброї та особового складу. Вартість гвинтокрила такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що раніше дрони ГУР атакували авіаційний навчальний центр у Воронезькій області росії.

Фото ГУР МО

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