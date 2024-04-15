«Це дисциплінує, розвиває реакцію, концентрацію, спостережливість»: українська співачка вчиться володіти холодною зброєю

Співачка Олена Тополя, яка раніше виступала під псевдонімом Alyosha, розповіла в інтерв’ю Коротко про, що ходила в тир і довго з’ясовувала у чоловіка, де потренуватися, де постріляти.

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«Стріляти я вчилася давно, тому треба практикуватися, щоб не забувати, як відчувати вагу, як цілитися. Коли ти маєш певні знання, навички, якось спокійніше, особливо зараз. Важливо знати, що в будь-який момент ти можеш правильно відреагувати і проаналізувати правильні стратегії для своєї поведінки. Треба бути готовим до всього», — каже вона.

Зараз Олена займається із катаною — гострим мечем: «На заняття з катаною я пішла, бо мені захотілося виплеснути емоції. Це була якась внутрішня тяга, яку пояснити неможливо. Мені захотілося — і я пішла цьому вчитися. Бо дуже хотілося».

«Це номер один по небезпеці холодної зброї, і треба бути дуже обережним, м'яко кажучи. Це дисциплінує, розвиває реакцію, концентрацію, спостережливість. В цьому мистецтві дуже багато моментів, які вчать людину швидко реагувати, оцінювати, аналізувати і діяти», — додала співачка.

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Раніше повідомлялося, що Olena Topolia заспівала з відомим італійським співаком.

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