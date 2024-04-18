Кріштіану Роналду відсудив у «Ювентуса» величезні гроші

Форвард «Аль-Насра» та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого вигнали з поля в матчі Суперкубка Саудівської Аравії, виграв судовий процес у свого колишнього клубу «Ювентуса», повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Суд ухвалив, що туринський клуб має виплатити п'ятиразовому володарю «Золотого м'яча» 9 774 166,66 євро боргів по зарплаті. До речі, сам футболіст вимагав повернути понад 19 млн євро.

Як відомо, Кріштіану Роналду виступав за Стару Синьйору у 2018—2021 роках. 2019-го, коли по світу поширилася епідемія коронавірусу, футбольні клуби змушені були проводити поєдинки за порожніх трибун. Доходи суттєво знизилися. У тій ситуації боси «Ювентуса» попросили гравців команди погодитися на зниження зарплати. Багато хто пішов назустріч клубу, але португалець був категорично проти. Через кілька років Кріштіану Роналду, який став першим у світі футболістом-мільярдером, відсудив свої гроші.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду завоював у складі «Ювентуса» п'ять трофеїв, двічі вигравши чемпіонат та Суперкубок Італії, а також піднявши над головою національний Кубок.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду промчав нічним Лісабоном на розкішному Ferrari, який здатний їздити сам.

Фото ФК «Ювентус»

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