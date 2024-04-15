«Бережіть дітей»: український мольфар закликав жителів деяких міст бути насторожі

Мольфар Макс Гордєєв, який раніше разом із відьмою Марією Тихою зробили розклад на картах Таро про закінчення війни, зізнався, що поки не бачить закінчення війни в Україні.

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«Я не можу сказати, що ми вже майже на березі. У нас є проблема, пов'язана з корупцією, яка і привела нас до затяжної війни. Я вам більше скажу: з тими грошима, які нам уже дали інші країни, ми б могли давно завершити війну, але більшу частину цих грошей просто роздеребанили. Тому питання щодо закінчення війни краще ставити чиновникам, але не президенту. Якщо розглядати заморозку війни, як зупинку нападу на нас, то так. А загалом — ні. Поки що я бачу, що може бути невелика пауза, але доти, доки росія не накопичить потрібну кількість зброї, щоб знову напасти».

Щодо того, що останнім часом збільшилася кількість прильотів по Західній Україні, то мольфар впевнений, що якась людина «злила» інформацію про те, що там знаходиться велика кількість зброї.

«Росіяни намагаються знайти ці склади, бомблять її. Уся західна Україна перебуває в серйозній небезпеці. Щодо сходу, то ситуація в Харкові залишається дуже важкою. Найближчий місяць там будуть постійні прильоти, зокрема й в області. Тому розслаблятися не можна. Важкий час буде і для Сум та області. Наші військові відбивають атаки ворога, але люди там уже пониклі. Обстріли триватимуть і в Запоріжжі. Бачу, що окупанти намагатимуться прориватися. Але я б радив заспокоїтися жителям міста, тому що окупації міста я поки що не бачу. Складна ситуація зберігається в Кам'янському, Дніпропетровської області. Бачу, що росіяни наноситимуть удари по парках, школах і садочках. Тому бережіть дітей. Окупанти цілитимуться в місця, де є електростанції або гідростанції. Будуть обстріли житлових будинків і тих місць, де поруч діти».

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Раніше повідомлялося, що екстрасенс передбачила переговори з росією та назвала місяць перемоги.

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