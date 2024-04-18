Гардероб, як у листопаді, але настрій весняний: синоптикиня поділилася прогнозом погоди
У п'ятницю, 19 квітня, дощовий циклон та його атмосферні фронти почнуть зсуватися з території України.
Опади у вигляді дощу та снігу найбільш ймовірні у західних, північних областях та на Вінниччині, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За її прогнозом, мокрий сніг можливий не лише в Карпатах, а й на рівнині.
На решті території України — схід, південь, більшість центру — без істотних опадів.
Вітер завтра західного напрямку, поривчастий, до сильного. Температура повітря знизиться на сході та півдні та на Дніпропетровщині, там очікується +13…+18 градусів, а на півночі, заході та в більшості центральних областей буде так само холодно -+8…+12 градусів.
«Найближчої ночі в західних областях, а в ніч на 20-те квітня в більшості областей України, окрім південної частини, передбачаються заморозки», — попереджає синоптикиня.
У Києві 19-го квітня очікується близько +8 градусів, подекуди дощ, західний вітер буде сильним.
«Тому завтра — гардероб, як в березні чи листопаді, але настрій бажано все ж весняний», — радить Діденко.
Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли про нестійкі погодні умови на цьому тижні. Зокрема, на заході та північному заході помітно відчуватиметься вплив холодного повітря з боку Балтійського моря та Скандинавського півострова. У другій половині тижня там не виключені заморозки як на поверхні ґрунту, так і місцями у повітрі.51
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