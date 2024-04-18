Допоможуть іспанці: в одному з регіонів міжнародна організація пропонує гранти на 100 тисяч грн

Товариство Червоного Хреста України продовжує надавати допомогу українцям. Зокрема, відділення організації у Черкасах продовжує реалізацію проєкту «Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування» за сприяння Cruz Roja Española.

ВІДЕО ДНЯ

Про це йдеться в акаунті організації у соціальній мережі.



Програма надає грантову підтримку для домогосподарств Черкаської громади, діяльність яких постраждала через війну в Україні.

Цільові виплати до 100 000 грн будуть спрямовані на започаткування, розвиток або відновлення джерела доходів домогосподарства.

Взяти участь у проєкті можуть:

- ВПО з реєстрацією в Черкаській територіальній громаді після 24.02.22 року, які в змозі вести господарську діяльність,

РЕКЛАМА

- місцеві жителі, які втратили власну справу або роботу.

Одержувачі допомоги повинні відповідати одному з наступних критеріїв вразливості:

- люди старші за 65 років,

- особи з інвалідністю I або II групи,

- сім’ї з двома дітьми до 18 років,

- батьки-одинаки неповнолітніх дітей,

- безробітні.

РЕКЛАМА

Для участі в програмі потрібно надати такі документи:

- паспорт;

- ІПН;

- документ, що підтверджує соціальний статус;

- свідоцтва про народження дітей;

- пенсійне посвідчення;

- довідка з Центру зайнятості;

- довідка з персоніфікації (ОК-5) або довідка про розмір пенсії на кожного члена домогосподарства;

- документи, що засвідчують господарську діяльність заявника: ФОП, ліцензії, сертифікати тощо.

Дізнатися детально про умови участі в проєкті та зареєструватися можна до 3 травня 2024 року за контактними номерами 096 309 88 73, 0 800 332 656.

РЕКЛАМА

Додаткову інформацію про програму можна під час особистого відвідування офісу Товариства Червоного Хреста в Черкасах за адресою: вул. Чорновола, 157 у будні дні з 10 до 15 години.

Раніше ми повідомляли про те, що виплати пенсіонерам від ООН продовжили на три місяці. Хто може отримати допомогу, читайте на сайті «ФАКТІВ».

34

Читайте нас у Facebook