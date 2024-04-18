Допоможуть іспанці: в одному з регіонів міжнародна організація пропонує гранти на 100 тисяч грн
Товариство Червоного Хреста України продовжує надавати допомогу українцям. Зокрема, відділення організації у Черкасах продовжує реалізацію проєкту «Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування» за сприяння Cruz Roja Española.
Про це йдеться в акаунті організації у соціальній мережі.
Програма надає грантову підтримку для домогосподарств Черкаської громади, діяльність яких постраждала через війну в Україні.
Цільові виплати до 100 000 грн будуть спрямовані на започаткування, розвиток або відновлення джерела доходів домогосподарства.
Взяти участь у проєкті можуть:
- ВПО з реєстрацією в Черкаській територіальній громаді після
- місцеві жителі, які втратили власну справу або роботу.
Одержувачі допомоги повинні відповідати одному з наступних критеріїв вразливості:
- люди старші за 65 років,
- особи з інвалідністю I або II групи,
- сім’ї з двома дітьми до 18 років,
- батьки-одинаки неповнолітніх дітей,
- безробітні.
Для участі в програмі потрібно надати такі документи:
- паспорт;
- ІПН;
- документ, що підтверджує соціальний статус;
- свідоцтва про народження дітей;
- пенсійне посвідчення;
- довідка з Центру зайнятості;
- довідка з персоніфікації (ОК-5) або довідка про розмір пенсії на кожного члена домогосподарства;
- документи, що засвідчують господарську діяльність заявника: ФОП, ліцензії, сертифікати тощо.
Дізнатися детально про умови участі в проєкті та зареєструватися можна до 3 травня 2024 року за контактними номерами 096 309 88 73, 0 800 332 656.
Додаткову інформацію про програму можна під час особистого відвідування офісу Товариства Червоного Хреста в Черкасах за адресою: вул. Чорновола, 157 у будні дні з 10 до 15 години.
Раніше ми повідомляли про те, що виплати пенсіонерам від ООН продовжили на три місяці. Хто може отримати допомогу, читайте на сайті «ФАКТІВ».34
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