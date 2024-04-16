Виплати пенсіонерам від ООН продовжили на три місяці: хто може отримати гроші

У зв'язку з війною, розв'язаною кремлем, та економічними та фінансовими труднощами, які вона принесла українцям, багато міжнародних організацій та благодійних фондів допомагають нашим співвітчизникам. Однією з таких організацій стала і Організація об'єднаних націй (ООН).

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Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

«Програму додаткової грошової допомоги для пенсіонерів від ООН, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, продовжено ще на три місяці: квітень, травень і червень», — повідомили у фонді.

Також зазначається, що виплати будуть отримувати пенсіонери у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, які відповідають умовам програми.

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Вони отримуватимуть суму, що дорівнює різниці між 3250 гривень та сумою пенсії, яку вони отримують зараз.

Програма підтримки пенсіонерів діє в Україні з серпня 2023 року.

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У 2023 році пенсіонери, які відповідають умовам отримання цієї допомоги, отримували щомісячну виплату у розмірі різниці між пенсією, яку вони вже отримують, і сумою 3000 гривень, мінімальний розмір виплати склав 100 гривень. Кошти виплачуються безпосередньо на банківський рахунок, на який пенсіонери отримують свої звичайні пенсійні виплати.

Інформація про таких пенсіонерів міститься в базі даних Пенсійного фонду, подавати заяву чи запит до Всесвітньої продовольчої програми чи до Пенсійного фонду не потрібно.

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Також покращити своє матеріальне становище можна й за рахунок Пенсійного фонду, до якого можна звернутися задля перерахунку своїх пенсійних виплат.

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