Виплати пенсіонерам від ООН продовжили на три місяці: хто може отримати гроші
У зв'язку з війною, розв'язаною кремлем, та економічними та фінансовими труднощами, які вона принесла українцям, багато міжнародних організацій та благодійних фондів допомагають нашим співвітчизникам. Однією з таких організацій стала і Організація об'єднаних націй (ООН).
Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).
«Програму додаткової грошової допомоги для пенсіонерів від ООН, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, продовжено ще на три місяці: квітень, травень і червень», — повідомили у фонді.
Також зазначається, що виплати будуть отримувати пенсіонери у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, які відповідають умовам програми.
Вони отримуватимуть суму, що дорівнює різниці між 3250 гривень та сумою пенсії, яку вони отримують зараз.
Програма підтримки пенсіонерів діє в Україні з серпня 2023 року.
У 2023 році пенсіонери, які відповідають умовам отримання цієї допомоги, отримували щомісячну виплату у розмірі різниці між пенсією, яку вони вже отримують, і сумою 3000 гривень, мінімальний розмір виплати склав 100 гривень. Кошти виплачуються безпосередньо на банківський рахунок, на який пенсіонери отримують свої звичайні пенсійні виплати.
Інформація про таких пенсіонерів міститься в базі даних Пенсійного фонду, подавати заяву чи запит до Всесвітньої продовольчої програми чи до Пенсійного фонду не потрібно.
Також покращити своє матеріальне становище можна й за рахунок Пенсійного фонду, до якого можна звернутися задля перерахунку своїх пенсійних виплат.141
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