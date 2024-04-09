«Відчуває, що нікому не потрібна»: Меган Маркл побоюється їхати з принцем Гаррі до Великобританії

Герцог Сассекський має намір відвідати Великобританію для виступу на службі до 10-ї річниці «Ігор Нескорених», якими опікується Гаррі. Служба відбудеться в соборі Святого Павла 8 травня.

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Попри те, що поїздка офіційно ще не підтверджена, принц Гаррі вказаний як гість в офіційній програмі служби, пише express.co.uk. Як стверджує джерело видання, після оприлюднення цієї інформації дружина принца Гаррі Меган Маркл змінила свою думку щодо можливої поїздки до Великобританії у травні. Раніше герцогиня сподівалася приєднатися до чоловіка та взяти з собою дітей, принца Арчі й принцесу Лілібет. Але після витоку інформації про плани їхньої поїздки Меган Маркл побоюється за безпеку дітей.

«Зараз дійшло до того, що Меган не хоче приїжджати до Великобританії з дітьми. Вона просто не почувається в безпеці. Зараз вирішується питання, чи повинна сім'я бути присутня з посиленою охороною, чи Гаррі має йти на церемонію сам», — цитує видання поінформоване джерело.

Герцог Сассекський не хоче «продовжувати здійснювати поодинокі поїздки до Великобританії». Принц Гаррі пояснює це бажанням налагодити зв’язки з королівською родиною. «Але за лаштунками відбувається так багато подій, що це просто неможливо в цей момент», — пише видання.

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Початкові плани візиту герцога й герцогині Сассекських передбачали приліт до Великобританії 7 травня й перебування в секретному місці протягом тижня, перш ніж повернутися назад до Каліфорнії.

«Гаррі й Меган планують відсвяткувати п'ятий день народження Арчі у своєму будинку в Монтесіто 6 травня, а наступного дня збиралися вилетіти до Великої Британії на приватному літаку. Вони збиралися відвідати ювілейну службу, а потім провести ще кілька днів у Великобританії, щоб діти могли зустрітися з членами королівської сім'ї».

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Однак, як стверджується, за побоюваннями з приводу безпеки сховане ще й занепокоєння Меган тим, що під час цього візиту до «наповненою тривогою Англії вона відчуває, що нікому не потрібна».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що розкрито плани принца Гаррі та Меган Маркл щодо написання ще одної книги мемуарів.

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