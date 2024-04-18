Оголошений НАБУ в розшук бізнес-партнер Петра Порошенка та колишній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський (Свинарчук), може свідчити проти Порошенка задля зменшення терміну ув’язнення. Про це пише політичний експерт Валентин Гладких.



«Тепер, коли Свинарчука візьмуть, той, гадаю, залюбки розповість, скільки коштів протягом років передавав нагору Петру Олексійовичу зі „схематозу“ на „Укроборонпромі“, „Ленкузні“ та інших підприємствах, грабуючи ЗСУ. І я певен, що Свинарчук свідчитиме проти Порошенка, бо Петро його здав першим. По-друге, Свинарчуку можуть зменшити термін ув’язнення за угоду зі слідством», — зазначає Гладких.



За словами політичного експерта, призначення Порошенком Свинарчука-Гладковського першим заступником секретаря РНБО, відкрило перед «партнерами-поплічниками» майже необмежені можливості для розкрадання коштів на закупівлях для армії.



«Справа Свинарчуків — це одна з відповідей на питання, чому росія вторглася у 2022-му. Бо вся ця корумпована псевдопатріотична наволоч на чолі з „гетьманом“, ховаючись за пафосною риторикою, лише крала, тиснула руку та обіймала путіна», — резюмує Гладких.



Як повідомлялося раніше, НАБУ оголосило у розшук колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, обвинуваченого у зловживаннях при закупівлі автівок для армії. Сума завданих збитків державі становить понад 17 млн грн.

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Своєю чергою, бізнес-партнер Гладковського (Свинарчука) Петро Порошенко підозрюється в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу.

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