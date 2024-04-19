Вразили ціль на відстані 300 кілометрів: у ГУР показали, як збивали російський Ту-22 (відео)

Літак стратегічної авіації Ту-22М3, який брав участь у нічній ракетній атаці на Україну і який розбився у Ставропольскому краї росії, був уражений під час операції ГУР у взаємодії з Повітряними Силами ЗСУ.

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«Ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився», — зазначили в ГУР МО України.

В Головному управління розвідки показали відео нічної операції та додали, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення росії в Україну.

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А у командуванні Повітряними Силами ЗСУ, де розповіли про кількість збитих ворожих цілей, зазначили, що також вперше були збиті дві російські ракети Х-22.

Фото з відкритих джерел

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