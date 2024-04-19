В Естонії, яка активно допомагає Україні протистояти російській агресії, глава Сил оборони генерал Мартін Херем на засіданні президії Академії наук розповів про військову оборону своєї країни.

ВІДЕО ДНЯ

«На цей момент я не бачу військової загрози безпосередньо за нашим кордоном, — почав свій виступ генерал Херем. — Коли загроза зростає, країна підвищує обороноздатність — це означає мобілізацію. Чи готуються — це питання не знань, а рішень. Якщо Естонія мобілізує 43 000 солдатів, це коштуватиме майже два мільйони євро на день. Це не такі вже й великі гроші, порівняно з тим, що ці люди більше не роблять внесок в економіку. Фіни кажуть, що якщо вони мобілізують 250 000, то країна може збанкрутувати за місяць».

Херем пояснив, що Естонії не потрібно чекати прибуття НАТО, тому що НАТО вже тут. За його словами, сучасна військова машина росії працює настільки добре, що якщо рф захоче провести одну місячну військову операцію проти Естонії, Латвії або Литви, навіть знаючи, що у військовому відношенні програє, для цього їй не знадобиться особлива підготовка.

Мета росії може бути не в тому, щоб виграти війну, а в тому, щоб створити напруженість, яку потім можна використовувати.

РЕКЛАМА

«Результатом цієї російської атаки може бути наша воєнна перемога — на їхньому боці 20 000 загиблих, а на нашому тільки 1000. Але наша воєнна перемога буде досить непристойною, і більшість із вас сказала б, що головнокомандувач був нерозумний, а політики не виділили достатньо коштів, — ми б посварилися і звинуватили б також латишів і німців у тому, що вони були надто повільними. Це може бути метою росії, яку вона згодом використає», — сказав Мартін Херем.

Глава Сил оборони зазначив, що якщо росія виведе війська з України, а в іншій частині світу станеться якийсь резонансний конфлікт, то перед росією відкриється вікно можливостей для нової агресії.

РЕКЛАМА

«Хто, чорт забирай, скаже, що путін, Сі Цзіньпін і цей хлопець у Кореї не домовляться між собою? — запитав він. - А всіх тих, хто спробує на нас впливати з відстані в 50 або 100 кілометрів, як це відбувається сьогодні в Україні, тих ми рознесемо вщент!»

«Планувальні бомби запускаються з відстані 60 кілометрів від цілі. Єдиний спосіб протистояти їм — знищити інфраструктуру противника… Наразі ситуація непогана — нам слід боятися не приходу війни, а скоріше того, що ми до неї не підготуємося», — констатував генерал.

РЕКЛАМА

Раніше колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що якщо Україна паде, це буде катастрофічний момент в історії та приниження для Заходу.

А провідний китайський експерт по рф Фен Юйцзюнь пояснив, чому росія обов’язково програє Україні.

Фото: https://rus.err.ee

Фото з заголовку з відкритих джерел

164

Читайте нас у Facebook