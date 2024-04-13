Якщо війна для України закінчиться поразкою, то це станеться лише з однієї причини — через хиткий, ухильний дрейф Заходу. Кожен місяць, який союзники вичікують, — це місяць, коли ще більше українських дітей потрапляють під бомби й гинуть. Цій темі колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон присвятив свою щотижневу колонку в таблоїді Daily Mail.

ВІДЕО ДНЯ

«Кожен тиждень, коли ми не робимо очевидного — не даємо українцям необхідну їм зброю — це тиждень, коли путін наближається до своєї огидної амбіції — замучити європейську країну до смерті. З кожним днем тиск на українців зростає — і все ж рішення в наших руках. Ми знаємо, що робити. Ми робили це раніше і можемо легко зробити це знову. Коли Рональд Рейган переміг у Холодній війні — за рішучої підтримки Маргарет Тетчер — він досяг успіху завдяки нагальності та рішучості, з якою він підійшов до проблеми.

Він бачив, з повною моральною ясністю, що США були залучені в титанічну боротьбу: між свободою і тиранією. Тому він знайшов рішення, яке стало можливим завдяки тій самій економічній свободі, в яку він вірив. Після років комуністичного гніту в Радянському Союзі Сполучені Штати стали настільки незрівнянно багатшими, що змогли значно перевершити москву. Він використав величезні американські військові витрати, щоб залякати росіян, змусити їх сісти за стіл переговорів і розпочати процес, який призвів до розпаду радянської імперії.

Для десятків зневірених людей по всій Східній Європі та в усьому колишньому Радянському Союзі це був світанок свободи. Коли впала Берлінська стіна, це був найрадісніший політичний момент мого життя. Для сотень мільйонів людей це означало кінець поліцейської держави й опівнічного стукоту у двері. Світ у 2024 році стоїть на лезі ножа, з реальним ризиком того, що західні демократії ось-ось будуть принижені, а автократії в усьому світі зміцніють — через нашу млявість, нашу жалюгідну відмову робити те, що необхідно".

РЕКЛАМА

Джонсон просить уявити, що сталося б, якби — як передбачали багато експертів — путіну вдалося здійснити свій бліцкриг у лютому 2022 року.

«Подумайте, що було б, якби він захопив всю Україну, включно з Києвом. Це означало б кінець української демократії та створення васальної держави. А щоб забезпечити покірність нового населення, путін пішов би за огидною схемою, яку він використовував у тих частинах України, які вже захопив: насильницька русифікація, систематичні вбивства всіх, хто чинить опір, і вивезення українських дітей до росії для промивання мізків. Це мало не стало долею всієї України, і єдиною причиною, чому цього не сталося, було те, що українці спростували тезу путіна і боролися, як леви, за країну, яку вони люблять. Причиною їхнього вражаючого успіху було те, що вони вже отримали вирішальну підтримку Заходу, включаючи протитанкові ракети від США та Великої Британії.

Подивіться, чого досягли українці, незважаючи ні на що, з тією зброєю, яку ми їм надали. Вони вигнали путіна з понад 50 відсотків території, яку він окупував; вони вивели з ладу понад 40 відсотків Чорноморського флоту; вони завдали жахливих втрат збройним силам путіна — понад 300 000 загиблих і поранених. І все ж ми також повинні визнати, що ціна для України також була серйозною, і ця ціна зараз зростає — абсолютно непотрібно — тому що ми не в змозі дати їм те, що вони потребують. Нестача снарядів на українській лінії фронту зараз настільки велика, що іноді вони змушені перечікувати під російськими бомбардуваннями, не маючи змоги стріляти у відповідь. Нестача засобів протиповітряної оборони зараз настільки гостра, що Харків — друге місто України — ризикує перетворитися на другий Маріуполь. Українські електростанції розпилюються на порох. Раніше українці могли перехоплювати 90 відсотків ракет, що летять на них".

РЕКЛАМА

Борис Джонсон переконаний: якщо Україна паде, це буде катастрофою не тільки для цієї невинної країни:

«Це буде повним приниженням для Заходу — вперше за 75 років існування НАТО цей досі успішний альянс зазнає повного розгрому — і на європейській землі. Поразка України відкриє нову еру страху в усьому євроатлантичному регіоні, оскільки путін продовжує своє прагнення відновити радянську імперію: від Балтії до Грузії й Молдови, від Центральної Азії до Арктики.

РЕКЛАМА

У цій катастрофі, що повільно розгортається, найбільше дратує те, що ми можемо так легко їй запобігти. У наших силах дати українцям те, чого вони потребують: не лише пакет допомоги у розмірі 60 мільярдів доларів, який, я сподіваюся і вірю, Конгрес США незабаром схвалить. Настав час для Заходу, в тому числі й для Британії, вирватися зі сну, відновити дух Рейгана і Тетчер і інвестувати в захист наших свобод", — написав Борис Джонсон.

Раніше у Німеччині спрогнозували жахливі наслідки можливої поразки України.

223

Читайте нас у Facebook