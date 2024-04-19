«Це абсурдно, коли наші партнери бояться своєї сили»: Зеленський звернувся до міністрів оборони країн НАТО

Президент України Володиир Зеленський, який нещодавно відреагував на обстріл Чернігова, звернувся до міністрів оборони країн НАТО під час термінового засідання Ради Україна — НАТО. Про це він повідомив в Telegram.

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«Звернувся до учасників засідання. Очевидний зміст. Для оборони нам потрібно ще сім „петріотів“ чи подібних систем ППО, і це мінімальна кількість. Вони можуть урятувати багато життів і реально змінити ситуацію. У вас є такі системи. По-друге, ми вже давно говоримо про мільйон артилерійських снарядів для України. Їх потрібно нарешті доправити на передову. По-третє, це наша далекобійна здатність. Це абсурдно, коли партнери бояться своєї сили. Що більше в руках наших бійців далекобійної зброї, то ближчий мир. На лінії фронту зараз дуже потрібні ракети великої дальності та артилерія. Четверте — авіація. Якщо в нас є коаліція винищувачів, то потрібна достатня кількість літаків, щоб реально подолати російський повітряний флот. Справа не в кількості обіцянок, а в реальній кількості літаків у небі. І п'яте — це швидкість. Цього року ми не можемо чекати на ухвалення рішень. Прошу вас якнайшвидше розглянути наше прохання про вашу рішучість — кожен із його елементів», — повідомив Зеленський.

За словами президента України, путіна треба спустити з неба на землю.

«Наше небо має знову стати безпечним. І це реально. І це повністю залежить від вашого вибору. Це вибір, чи справді життя всюди однаково цінне. Це вибір, чи однаково ви ставитеся до всіх партнерів. Вибір, чи справді ми союзники», — додав він.

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Як писали «ФАКТИ», міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна потребує більше зенітно-ракетних комплексів Patriot для захисту як населених пунктів, так і прифронтових територій.

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