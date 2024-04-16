Через брак ППО в Україні росія отримує успіхи, хоч і повільні — аналітики

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна потребує більше зенітно-ракетних комплексів Patriot для захисту як населених пунктів, так і прифронтових територій.

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The Washington Post повідомив на сайті 10 квітня, що Кулеба наразі зосереджений на якнайшвидшому отриманні семи батарей Patriot з інших країн для захисту найбільших міст України. Міністр заявив, що Україна розмістить принаймні одну з цих батарей ближче до лінії фронту. Нещодавно Дмитро Кулеба підкреслив, що Україні особливо потрібні системи Patriot для захисту від російських балістичних ракет, таких як ракети «Кинжал», оскільки українські системи ППО радянських часів не здатні перехоплювати ці ракети, пише Інститут вивчення війни.

Російські удари змусили Україну приймати складні рішення між забезпеченням протиповітряної оборони великих населених пунктів в тилу і активних районів на передовій. І росія, схоже, використовує деградовану парасольку української протиповітряної оборони, намагаючись зруйнувати українську енергетичну мережу і обмежити оборонно-промисловий потенціал України, в той час як російські сухопутні війська користуються своєю здатністю наносити повітряні удари по українських передових позиціях для повільного, але впевненого здобуття перемог.

ISW продовжує оцінювати, що розріджене та непослідовне покриття протиповітряної оборони вздовж фронту, ймовірно, сприяло інтенсифікації російських ударів керованими та некерованими планерними бомбами, які російські війська тактично використовували при захопленні Авдіївки в середині лютого 2024 року і які, як видається, російські війська знову застосовують під час нинішніх наступальних операцій біля Часового Яру.

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Раніше «ФАКТИ» писали, Сирський розповів, як загострилася ситуація на Східному фронті: «Противник періодично досягає тактичного успіху».

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