Терористи атакували з повітря Запоріжжя: під обстріл потрапила промислова інфраструктура міста

В ніч на суботу, 20 квітня, в різних областях України оголосили тривогу через загрозу повітряних атак з боку російських окупантів.

Близько 05:00 стало відомо про вибухи у Запоріжжі, а голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров повідомив про те, що окупанти атакували промислову інфраструктуру області.

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«Російські загарбники під час сьогоднішньої повітряної атаки під ранок, 20 квітня, завдали ракетного удару по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу постраждалих немає», — написав він.

Також Федоров додав, що деталі ворожої атаки та удару по місту наразі ще уточнюються, та з'ясовуються усі наслідки. Натомість відомо, що обійшлося без жертв та поранених.

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Крім того, у Силах оборони півдня України розповіли про роботу ППО у регіоні, зокрема в Одеській області. Згодом стало відомо про вибух в Одесі.



Вранці Федоров розповів про ситуацію з ворожими ударами по регіону.

«Впродовж доби окупанти 291 раз ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів», — повідомив чиновник.

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Наслідки артилерійського обстрілу

Так, противник завдав:

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5 авіаційних ударів по Роботиному, Малій Токмачці та Новоандріївці.

32 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

2 обстріли РСЗВ накрили Левадне та Роботине.

252 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

«Надійшло 22 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали», — йдеться в публікації начальника Запорізької ОВА.

А тим часом у сусідній Дніпропетровській області 20 квітня оголошене Днем жалоби за загиблими під час обстрілу Дніпра і території області.

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