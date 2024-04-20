Поверення «KALUSHcollab у будці»: Олег Псюк записав новий трек з Adam та Balsam

Соліст гурту KALUSH Олег Псюк продовжує експерименти у різних жанрах. А після колаби з Колою і запису «синоптичної» пісні з виконавцем Golubenko він представив 19 квітня пісню «Останній раз» разом з виконавцями Adam та Balsam.

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«Йо, пам’ятаєте, була колись рубрика KALUSHcollab, коли я робив колаборації з багатьма крутими артистами. В принципі це вже давно не ново шо фітів у KALUSH хватає, але суть не в тому. Суть у тому шо KALUSHcollab у будці повертається, тому ловіть новий трек з Adam та Balsam», — написав виконавець у соціальній мережі.

Пісня називається «Останній раз».

За задумом Калуша, це романтична пісня, яка розповідає про відчуття втрати, але «водночас вона дає надію на нові звершення».

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У композиції «присутні чимало монологів співаків та їхні роздуми про кохання». Також вони оспівують розлуку та почуття людей.

Також про перший спільний проєкт розповів фронтмен гурту Adam. За його словами, він отримав задоволення від співпраці, тому що запис пісні пройшов легко та творчо.

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«Це була дуже цікава співпраця, попри те, що раніше ми не співпрацювали. Це було вперше й це було так круто і легко, так творчо! Всі були дуже сильні у своєму ділі: хлопці які долучилися, наш аранжувальник і саундпродюсер Міша Мелкумян та Макс Козаченко, наш гітарист з „Adam“. У нас вийшла така собі чоловіча зустріч, де ми створили трек „Останній раз“, який мені дуже подобається. Маю надію, що і вам він сподобається», — поділився співак.

На думку артистів, нова пісня втілює втрачені моменти, романтику та відчуття втрати, але водночас оспівує пошук надії та нові починання. Пісня наповнена внутрішніми монологами та роздумами про кохання, розлуку та незмінність почуттів.

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В коментарях слухачі дали високу оцінку пісні.

Нагадаємо, Олег Псюк заявив, що всесвітньо відомий гурт Kalush Orchestra, який виграв «Євробачення», нещодавно розпався на декілька проєктів, кожен з яких нині використовує свій стиль: KALUSH, Kalush Orchestra, КИЛИММЕН.

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