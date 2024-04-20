Названо нові розміри пенсій: кому підвищили одразу на 4 тисячі грн

Завдяки індексації та надбавкам, середня пенсія в Україні зросла з початку року з 5 385 до 5 743 грн.

Водночас в однієї групи українців виплати збільшились на 4 037 грн й досягли позначки в 103 874 грн, пише OBOZ.UA. Йдеться про суддів.

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Крім того, згідно з даними ПФУ, частина українців отримують пенсію, розмір якої нижчий за мінімальну. Йдеться про 67,5 тисяч українців, які в середньому отримують 1,4 тис. грн.

Це ті люди, які не мають необхідного стажу для отримання пенсії за віком. Мінімальну пенсію в 2361 грн отримують 283 тисяч українців на заслуженому відпочинку.

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Серед пенсіонерів близько 2,7 млн тих, хто продовжує працювати. Вони в середньому отримують виплату в розмірі 6 тисяч грн.

Всього в Україні пенсію отримують 10,1 млн людей. З них найбільша кількість (2,6 млн) отримують пенсію до 3 тис. грн. Ще 1,7 млн — від 3 тис. до 4 тис. грн. Від 4 тис. до 5 тис. грн отримують 1,8 млн українців.

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Отже, більшість українців на заслуженому відпочинку отримують виплати в розмірі до 5 тис. грн. Високі пенсії (від 10 тис. грн) отримують 1,2 млн пенсіонерів.

Зазначимо, ефективна пенсійна система може надати можливість працюючому отримувати на заслуженому відпочинку близько 60% звичного доходу. Міжнародна організація праці рекомендує: мінімальний гарантований дохід на пенсії має становити 40% від звичного заробітку.

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Україна, на жаль, цю норму виконує тільки щодо окремих пільгових категорій (наприклад, судді можуть отримувати 80% зарплати на пенсії) або стосовно найбідніших. Українець із середньою зарплатою та стажем у 35 років отримує пенсію, розмір якої менший ніж 30% звичного доходу.

Нагадаємо, у квітні одна з груп пенсіонерів може розраховувати на доплату в 4500 грн. І це на судді, а люди, яким довелось пережити важкі випробування.

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