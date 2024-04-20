Чемпіонат України з футболу, 25-й тур, 20—22 квітня: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця

У суботу, 20 квітня, поєдинками в Одесі та Полтаві стартував 25-й тур української прем'єр-ліги. Раніше «Шахтар» у перенесеному поєдинку 10-го туру обіграв у більшості «Зорю».

ВІДЕО ДНЯ

Чемпіонат України. 25-й тур

20 квітня (субота)

«Чорноморець» (Одеса) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 1:2 (Брагару, 44 — Луньов, 46, Бандейра, 72). Юніорські склади — 0:0.

РЕКЛАМА

«Ворскла» (Полтава) — «Колос» (Ковалівка) — 0:2 (Безбородько, 53, Велетень, 87). Юніорські склади — 0:0.

У 25-му турі УПЛ також зіграють: 21 квітня — «Верес» — «Дніпро-1» (13:00), «Олександрія» — ЛНЗ (15:30), «Динамо» — «Полісся» (18:00); 22 квітня — «Минай» — «Рух» (13:00), «Металіст 1925» — «Оболонь» (15:30), «Шахтар» — «Зоря» (18:00).

РЕКЛАМА

Становище команд:

1. «Шахтар» — 55 очок (23 матчі);

РЕКЛАМА

2. «Динамо» — 51 (23);

3. «Кривбас» — 51 (25);

4. «Дніпро-1» — 44 (24);

5. «Рух» — 40 (24);

6. «Полісся» — 39 (24);

7. «Ворскла» — 30 (25);

8. «Чорноморець» — 29 (24);

9. ЛНЗ — 29 (24);

10. «Колос» — 28 (24);

11. «Зоря» — 26 (23);

12. «Олександрія» — 25 (24);

13. «Оболонь» — 20 (24);

14. «Верес» — 19 (23);

15. «Металіст 1925» — 18 (24);

16. «Мінай» — 15 (24).

Бомбардири: 11 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 8 — Олександр Філіппов («Дніпро-1»), Олег Кожушко («Кривбас»), Віталій Буяльський («Динамо»); 7 — Андрій Штогрін («Чорноморець»), Едуардо Герреро («Зоря»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Данило Сікан («Шахтар»); 6 — Максим Задерака («Кривбас»), Дмитро Криськів («Шахтар»), Ілля Квасниця («Рух»), Андрій Ярмоленко, Володимир Бражко, Назар Волошин (всі — «Динамо»), Руслан Степанюк («Ворскла»); 5 — Юрій Клімчук («Рух»), Олександр Зубков («Шахтар»), Артур Авагімян («Чорноморець»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Артем Шулянський («Олександрія»), Денис Устименко («Минай»), Ігор Краснопір («Оболонь»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у родині ексфутболіста «Динамо» народився син.

Фото ФК «Чорноморець»

48

Читайте нас у Facebook