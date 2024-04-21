Обслуговувати не будуть: для ухилянтів готують ще один бар'єр

В Мінюсті, очільник якого Денис Малюська підтримав мобілізацію засуджених корупціонерів та людей, які мають судимість за скоєння ДТП, готові запровадити для військовозобов'язаних, що ігнорують законодавство, обмеження на надання адміністративних послуг.

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Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

«Зараз різні міністерства напрацьовують зміни в постанову Кабміну, які встановлять передумовою отримання окремих адмінпослуг надання військово-облікового документа», — пояснив Малюська.

Також він поінформував, про доручення, що його дав прем'єр Денис Шмигаль Міноборони — організувати роботу ТЦК 24/7.

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«В мене сумнівів щодо того, що робота буде забезпечена належним чином, немає», — прокоментував міністр.

Нагадаємо, що раніше «ФАКТИ» писали, кого вважатимуть ухилянтами та як каратимуть українців, хто не оновить дані в ТЦК у 60-денний термін.

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Фото cnaprv.gov.ua/

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