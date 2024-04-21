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Суспільство та люди

Обслуговувати не будуть: для ухилянтів готують ще один бар'єр

9:13 21 квітня 2024
В центрі надання адміністративних послуг

В Мінюсті, очільник якого Денис Малюська підтримав мобілізацію засуджених корупціонерів та людей, які мають судимість за скоєння ДТП, готові запровадити для військовозобов'язаних, що ігнорують законодавство, обмеження на надання адміністративних послуг.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

«Зараз різні міністерства напрацьовують зміни в постанову Кабміну, які встановлять передумовою отримання окремих адмінпослуг надання військово-облікового документа», — пояснив Малюська.

Також він поінформував, про доручення, що його дав прем'єр Денис Шмигаль Міноборони — організувати роботу ТЦК 24/7.

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«В мене сумнівів щодо того, що робота буде забезпечена належним чином, немає», — прокоментував міністр.

Нагадаємо, що раніше «ФАКТИ» писали, кого вважатимуть ухилянтами та як каратимуть українців, хто не оновить дані в ТЦК у 60-денний термін.

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Фото cnaprv.gov.ua/

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