У ніч на 23 квітня в Лас-Вегасі відбувся грандіозний вечір боксу, головним боєм якого став поєдинок у проміжній вазі між володарем чемпіонського поясу WBA Regular у легкому дивізіоні Джервонтою Девісом (29 перемог, 27 із них — нокаутом), який наприкінці минулого року загримів за ґрати, та боксером суперлегкої вагової категорії Раяном Гарсією (23 перемоги, 19 із них — нокаутом, 1 поразка).

Поєдинок пройшов у конкурентній боротьбі, але з перевагою володаря чемпіонського титулу. Джервонта уже в другій трихвилинці відправив суперника в нокдаун, після чого забирав раунд за раундом. Нарешті, у сьомому раунді після потужного удару Джервонти Гарсія опустився на коліно й рефері зупинив поєдинок, присудивши Девісу дострокову перемогу.

Відео нокдауну в 2-му раунді

Відео нокауту в 7-му раунді

Додамо, що в андеркарді поєдинку уродженець Харкова Федір Черкашин, який виступає під прапором Польшщі, здобув 22 перемогу (14 із них — нокаутом) на професіональному рингу, нокаутувавши в дев’ятому раунді досвідченого мексиканця Еліаса Еспадаса (22 перемоги, 15 із них — нокаутом, 6 поразок).

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