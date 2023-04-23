Девіс — Гарсія: відео нокауту боксерського супербою в Лас-Вегасі
У ніч на 23 квітня в Лас-Вегасі відбувся грандіозний вечір боксу, головним боєм якого став поєдинок у проміжній вазі між володарем чемпіонського поясу WBA Regular у легкому дивізіоні Джервонтою Девісом (29 перемог, 27 із них — нокаутом), який наприкінці минулого року загримів за ґрати, та боксером суперлегкої вагової категорії Раяном Гарсією (23 перемоги, 19 із них — нокаутом, 1 поразка).
Поєдинок пройшов у конкурентній боротьбі, але з перевагою володаря чемпіонського титулу. Джервонта уже в другій трихвилинці відправив суперника в нокдаун, після чого забирав раунд за раундом. Нарешті, у сьомому раунді після потужного удару Джервонти Гарсія опустився на коліно й рефері зупинив поєдинок, присудивши Девісу дострокову перемогу.
Відео нокдауну в 2-му раунді
Відео нокауту в 7-му раунді
Додамо, що в андеркарді поєдинку уродженець Харкова Федір Черкашин, який виступає під прапором Польшщі, здобув 22 перемогу (14 із них — нокаутом) на професіональному рингу, нокаутувавши в дев’ятому раунді досвідченого мексиканця Еліаса Еспадаса (22 перемоги, 15 із них — нокаутом, 6 поразок).
.@Cherkashyn_F and Espadas trade early in RD1, keeping the action going on the @ShowtimeBoxing YouTube Livestream: https://t.co/3uRBba7yn7#DavisGarcia, TODAY on PPV—Buy NOW: https://t.co/IEvG1Mv0kC pic.twitter.com/qtkR67xBCH— Premier Boxing Champions (@premierboxing) April 22, 2023
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