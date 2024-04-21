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Події

Ведмідь напав на дресирувальника під час вистави у запорізькому цирку (відео)

9:51 21 квітня 2024
Цирковий ведмідь

У прифронтовому нині Запоріжжі сталася надзвичайна подія в місцевому цирку. Там просто під час вечірньої вистави ведмідь напав на дресирувальника.

Відповідне відео показав місцевий Телеграм-канал «Это Запорожье. Новости».

На щастя, згідно з повідомленням, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що аналогічний інцидент в російському цирку в жовтні 2021 року був більш кривавим — тоді серйозно постраждала вагітна асистентка дресирувальника.

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Як відомо, навесні ведмеді, принаймні ті, що живуть на свободі, можуть бути агресивними після довгої зимової сплячки. З чим пов'язана агресія клишоногого в Запоріжжі, наразі не відомо.

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