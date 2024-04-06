Тарифи на світло все-таки можуть зрости: міністр енергетики прояснив ситуацію

Схоже, прогнози деяких фахівців про підвищення тарифу на електроенергію для населення можуть справдитися — і все через російські атаки по енергооб'єктах нашої країни.

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Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю Bloomberg.

«Руйнування були значні — і в електроенергетиці, і в електропередачі. Ситуація складна. Ми досі не розуміємо масштаби збитків, оскільки багато об’єктів все ще в руїнах, і ми не можемо до них дістатися», — розповів посадовець.

Він зазначив, попри те, що збитки офіційно не підраховані, вони вже вимірюються мільярдами гривень і продовжують зростати. Масштаби можуть досягти мільярдів доларів.

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«Наразі постраждало шість гігават електроенергії, що втричі більше, ніж Україна планувала імпортувати із Заходу цієї зими. ДТЕК заявила, що 80% її об'єктів серйозно пошкоджено», — йдеться у повідомленні.

Постійні російські атаки загрожують не лише втратою електроенергії, а й екологічними катастрофами.

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«Атаки на гідроелектростанції є актами тероризму та військовими злочинами, оскільки вони впливають не лише на виробництво енергії, а й на роботу дамб на річках», — пояснив міністр.

Він додав, що більше пошкодження мережі ускладнить ситуацію влітку, коли споживання досягне свого піку.

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«Ми обов'язково будемо спілкуватися з людьми. Кожен хоче жити комфортно, але ми повинні думати про те, що зараз є обмеження… Залежно від ситуації в липні-серпні ми будемо просити людей максимально економити. Росіяни не можуть викликати повторення відключень 2022 і 2023 років. Навіть у разі величезних збитків ми матимемо базову генерацію, яка покриває від 30% до 50% наших потреб», — сказав Галущенко.

Також міністр не виключає ймовірність підвищення тарифу на електроенергію для населення. Для цього уряд зараз вивчає різні варіанти фінансування ремонту своїх енергооб'єктів. Це при тому, що у червні минулого року після зимових атак ціна на електроенергію зросла майже вдвічі.

«Сьогодні ситуація ще складніша, порівняно з минулим роком, оскільки ми втратили багато гідроелектроенергії і змушені проводити планові ремонти атомних блоків», — резюмував Галущенко.

Нагадаємо, що військовий аналітик Шон Белл в інтерв'ю Sky News припустив, що, можливо, росія цілеспрямовано атакує енергетику, щоб зупинити українські підприємства, які виробляють зброю.

Фото ДСНС

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